Zimą kierowcy popełniają ten błąd. Policjant nie zawaha się z mandatem
Światła przeciwmgielne są jednym z ważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niestety, bardzo często kierowcy sięgają po nie zbyt pochopnie - już przy niewielkiej mgle włączają przednie i tylne światła przeciwmgielne. To błąd, który nie tylko może utrudniać jazdę innym, lecz także naraża kierującego na konsekwencje finansowe. Kiedy zatem ich użycie jest dozwolone i jak robić to zgodnie z przepisami?
W skrócie
- Kierowcy często popełniają błąd związany z użyciem świateł przeciwmgielnych, szczególnie zimą przy niewielkiej mgle.
- Przepisy określają dokładnie, kiedy można korzystać z przednich oraz tylnych świateł przeciwmgielnych.
- Nieuzasadnione użycie tych świateł grozi mandatem oraz punktami karnymi i może być niebezpieczne dla innych uczestników ruchu.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Zima to bez wątpienia trudny czas dla kierowców. Wcześnie zapadający zmrok, częste opady deszczu oraz śniegu, a także intensywne mgły znacznie ograniczają widoczność na drodze. Wówczas wiele samochodów jeździ z włączonymi światłami przeciwmgielnymi. Nie zawsze jest to jednak zgonie z obowiązującym prawem.
Kiedy można jeździć na przednich światłach przeciwmgielnych?
Zasady korzystania ze świateł przeciwmgielnych zostały określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie w art. 30, który reguluje poruszanie się pojazdów w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przednie światła przeciwmgielne mogą być włączone w sytuacjach ograniczonej widoczności spowodowanej nie tylko mgłą, lecz także opadami atmosferycznymi lub innymi czynnikami. W takich warunkach kierujący pojazdem ma obowiązek "włączyć światła mijania lub przednie światła przeciwmgielne albo oba te światła jednocześnie". Co więcej, podczas wyprzedzania lub omijania poza obszarem zabudowanym kierowca powinien w trakcie trwania manewru sygnalizować swoją obecność krótkimi sygnałami dźwiękowymi.
Podsumowując, przednie światła przeciwmgielne można stosować zawsze wtedy, gdy widoczność jest ograniczona, niezależnie od przyczyny. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek - na drogach krętych, oznaczonych odpowiednimi znakami, dopuszczalne jest korzystanie z tych świateł także przy dobrej widoczności, pod warunkiem że odbywa się to w godzinach od zmierzchu do świtu. Warto przy tym pamiętać, że polskie przepisy nie wymagają, aby każdy pojazd był wyposażony w przednie światła przeciwmgielne.
Kiedy można włączyć tylne światło przeciwmgielne?
Inne zasady obowiązują w odniesieniu do tylnego światła przeciwmgielnego, które jest obowiązkowym wyposażeniem wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Jest to intensywne światło barwy czerwonej, montowane najczęściej po lewej stronie zderzaka, czasem również po prawej stronie lub jako element zespolonej tylnej lampy, w pobliżu świateł pozycyjnych.
Zgodnie z przepisami tylne światło przeciwmgielne wolno włączyć wyłącznie wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Tymczasem wciąż wielu kierowców lekceważy ten zapis i korzysta z niego już przy niewielkim zamgleniu lub nawet podczas zwykłych opadów deszczu.
Jakie mandaty grożą za światła przeciwmgielne?
W takich sytuacjach warto pamiętać, że nieuzasadnione użycie świateł przeciwmgielnych jest wykroczeniem i grozi mandatem. Za włączenie przednich świateł przeciwmgielnych bez potrzeby kierowca może otrzymać 100 zł grzywny i dwa punkty karne, natomiast za tylne światło 200 zł i dwa punkty.
Choć policja ma narzędzia, by reagować, w praktyce kontrole są rzadkie, a kierowcy często czują się bezkarni. Niestety, nieprawidłowe używanie świateł przeciwmgielnych nie tylko nie pomaga, lecz wręcz może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Światło to ma bardzo dużą intensywność i w normalnych warunkach może oślepiać kierowców jadących z tyłu, utrudniając im obserwację drogi oraz zwiększając ryzyko kolizji.