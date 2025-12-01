W skrócie Niemieckie prawo zakazuje wyprzedzania na śliskich lub ośnieżonych drogach, a za złamanie tego przepisu grozi mandat do 250 euro.

Zimą należy wymieniać opony na zimowe, co znacząco skraca drogę hamowania i zwiększa bezpieczeństwo.

Wyprzedzanie piaskarek i pługów śnieżnych nie jest zabronione, ale może być niebezpieczne ze względu na świeży śnieg i ograniczoną widoczność.

Zima zawitała zarówno do Polski, jak i do Niemiec. Opady śniegu czy oblodzenie jezdni nie tylko znacznie zmniejszają komfort jazdy samochodem, ale i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Żeby temu zapobiec, musimy dostosować nie tylko swój samochód, ale i swój styl jazdy.

Gołoledź zimą jest groźna dla wszystkich

Eksperci z niemieckiego automobilklubu ADAC zwracają natomiast uwagę, że nie liczy się tylko przygotowanie samochodu do zimy, ale i samych kierowców. W warunkach, jakie będą panowały przez kolejne kilka miesięcy, musimy jeździć wolniej, ostrożniej wchodzić w zakręty i zwiększać dystans dzielący nas od jadącego przed nami auta. Gołoledź czy śnieg zagrażają wszystkim.

Powinniśmy unikać usilnego wyprzedzania wolniejszych pojazdów szczególnie, gdy wcześniej spadł śnieg. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny podał dane, z których wynika, że w samym 2024 r. doszło do niemal 12 tys. wypadków wywołanych nieprawidłowym wyprzedzaniem.

Wymiana opon na zimowe to podstawa

Jeśli chodzi o kwestię przygotowania aut do zimy, pozytywnie zaskakują wyniki niedawno przeprowadzonego w Niemczech badania. Instytut Forsa oraz firma Continental wspólnie wykazały, że niemal 70 proc. kierowców już w październiku wymieniło opony na zimowe. W Polsce niemal 33 proc. ankietowanych stwierdziło, że robi to, gdy średnia temperatura na dworze utrzymuje się poniżej 7 stopni Celsjusza.

Nie możemy pokpić tej sprawy. Badania wykazały, że droga hamowania samochodu z letnimi oponami w warunkach zimowych z 50 km/h do 0 wynosi 60 m. Przy oponach zimowych skraca się ona niemal dwukrotnie - do 33 m! Wyobraźmy sobie więc, ile wyniesie przy prędkości 100 km/h, nie mówiąc już o prędkości autostradowej… Według badań 0,3 proc. kierowców jeździ cały rok na oponach letnich.

A propos prędkości - ograniczenia prędkości mówią nam, z jaką maksymalną prędkością możemy się poruszać, natomiast nie musimy czy wręcz nie powinniśmy, jeśli warunki na to nie pozwalają. Przy ośnieżeniu czy oblodzeniu jezdni nic nam się nie stanie, jeśli zwolnimy o 10 km/h w terenie zabudowanym. Drogi bywają naprawdę zdradliwe i potencjalne unikniemy w ten sposób kolizji lub nawet czegoś gorszego

Wyprzedzenie piaskarki - czy jest to legalne?

Ani w Polsce ani w Niemczech nie ma przepisów, które zabraniałyby wyprzedzania konkretnych pojazdów. Decydując się jednak na taki manewr w przypadku piaskarek czy pługów śnieżnych musimy zdać sobie sprawę z tego, że przed nimi znajduje się duża masa świeżego i nierozjechanego śniegu. W takiej sytuacji bardzo łatwo o poślizg i wypadek.

Ponadto wyprzedzanie tego typu pojazdów może zostać uznane za stwarzanie zagrożenia na drodze, szczególnie, jeśli wyprzedzamy w niepewnych warunkach lub przy ograniczonej widoczności, np. podczas gęstych opadów śniegu.

