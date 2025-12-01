W skrócie Na autostradzie I-70 w stanie Indiana doszło do ogromnego karambolu z udziałem 45 samochodów.

Do wypadku doszło w sobotę, 29 listopada, co całkowicie sparaliżowało ruch drogowy na wiele godzin.

Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia komunikacyjne oraz interwencję służb ratunkowych.

Do wypadku doszło ok. 16 km od miejscowości Terra Haute w zachodniej części stanu. Lokalny dziennikarz Cole Knobbe poinformował, że jego przyczyną były "zalegający śnieg i lód", przez które samochody wpadały w poślizg. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać dziesiątki rozbitych osobówek, ciężarówek i ciągników siodłowych.

Wypadek na autostradzie I-70 to największe tego typu zdarzenie w historii lokalnej straży pożarnej

Karambol wydarzył się na pasie prowadzącym na zachód, chociaż po przeciwległej stronie kilka pojazdów także wpadło w niebezpieczny poślizg.

Rzecznik miejscowej straży pożarnej powiedział na antenie stacji telewizyjnej WTWO 2, że był to największy wypadek w historii jego jednostki. Sierżant Matt Ames dodał, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Po sześciu godzinach od zdarzenia, dzięki ciężkiej pracy policjantów i strażaków, ruch został przywrócony.

Funkcjonariusz dodał również, że podczas zimy należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo na drodze, jeździć wolniej i ostrożniej niż zwykle. Ograniczenia prędkości pokazują jedynie to, z jaką maksymalną prędkością możemy jechać, choć absolutnie nie musimy. Ta powinna być dostosowana pod panujące na drogach warunki.

Stacja NBC 5 poinformowała, że na terenie hrabstwa Vigo, w którym doszło do karambolu, wydano ostrzeżenia pogodowe obowiązujące do 10 rano w niedzielę. Prognozowano tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm i podmuchy wiatru, które miały wynieść nawet 56 km/h.

Śnieżyce w Polsce. Samochody ugrzęzły w śniegu

Polskę również w przeciągu ostatniego tygodnia nawiedziły silne opady śniegu. Na obszarze podkarpackich gmin Nowy Żmigród i Osiek Jasielski dochodziło do sytuacji, w których strażacy musieli wyciągać ludzi z samochodów. W miejscowości Pielgrzymka ewakuowani z pojazdu Słowacy zostali przewiezieni na komisariat, gdzie ogrzali się i otrzymali niezbędną pomoc.

W Pleszewie i Rydzynie (woj. wielkopolskie) kierowcy ciężarówek stracili panowanie nad swoimi pojazdami i uderzyli w barierki. Ich pojazdy następnie się wywróciły, blokując drogę. W kilku innych miejscowościach ciężarówki zjechały do rowów, co także wymagało interwencji odpowiednich służb.

Pogoda w Polsce ma się poprawić. Szybko zapomnimy o śniegu

Dobre wieści dla kierowców są takie, że pierwsze uderzenie śniegu już jest za nami. Początek grudnia przyniesie temperatury sięgające nawet +10 stopni Celsjusza. W dalszym ciągu występować będą gęste mgły, które od kilku dni dają się we znaki w różnych regionach kraju. Dni słonecznych niestety będzie jak na lekarstwo, pierwsza połowa miesiąca ma być szara, ciepła i sucha.

Niestety, św. Mikołaj najprawdopodobniej będzie szurał swoimi saniami po asfalcie. Brudny śnieg zalega już tylko na niewielkich kupkach.

