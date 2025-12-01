Spis treści: Czym różni się filtr paliwa w silniku benzynowym i Dieslu? Filtr paliwa w silniku benzynowym i wysokoprężnym. Różnice w budowie Jak często należy wymieniać filtr paliwa w samochodzie?

Wielu kierowców mylnie zakłada, że filtr paliwa - ze względu na swoją funkcję - może być stosowany zamiennie w silnikach Diesla i benzynowych. Chociaż mają dokładnie to samo zadanie, to w praktyce diametralnie się od siebie różnią pod kątem kilku istotnych aspektów. Ich zamienne stosowanie może doprowadzić do obniżenia parametrów pracy silnika, a nawet do uszkodzenia poszczególnych elementów układu paliwowego. Naprawa tania nie będzie.

Czym różni się filtr paliwa w silniku benzynowym i Dieslu?

Zanim przejdziemy do różnic warto zaznaczyć, że wynikają one bezpośrednio z odmiennych właściwości benzyny i oleju napędowego. Pierwsze paliwo jest znacznie lżejsze, bardziej lotne i zawiera mniej zanieczyszczeń stałych. Z kolei olej napędowy charakteryzuje się większą gęstością, posiada związki parafinowe i przede wszystkim jest bardziej podatny na skażenia wodne i biologiczne.

Już sama charakterystyka paliw sprawia, że inżynierowie muszą dostosować budowę filtrów w zależności od tego, czy będą pracować w jednostce benzynowej czy wysokoprężnej. W przypadku filtrów do oleju napędowego niezbędna jest skuteczna separacja wody, zatrzymywanie najdrobniejszych cząstek oraz wysoka odporność materiałów na destabilizację. W silnikach benzynowych jest znacznie prościej, bo filtr pełni rolę "sitka", którego zadaniem jest wychwytywanie niemal wyłącznie większych zanieczyszczeń.

Filtr paliwa w silniku benzynowym i wysokoprężnym. Różnice w budowie

W przypadku filtrów dedykowanych do jednostek benzynowych stosuje się klasyczne media celulozowe lub celulozowo-syntetyczne, które zatrzymują zanieczyszczenia stałe. W silnikach wysokoprężnych niezbędna jest znacznie większa precyzja separacji, dlatego stosuje się wielowarstwowe media syntetyczne o strukturze gradientowej, które zdolne są wychwycić cząstki poniżej 5 mikrometrów. Filtry do Diesli projektowane są również pod kątem separacji wody.

Zaniedbanie regularnej wymiany filtra paliwa zwiększa ryzyko dostania się zanieczyszczeń do układu wtryskowego, co może prowadzić do spadku mocy, nierównej pracy silnika oraz przyspieszonego zużycia pompy paliwowej i wtryskiwaczy

Co więcej, różnice między filtrami nie dotyczą jedynie samej budowy, ale także sposobu montażu i lokalizacji. W silnikach benzynowych najczęściej znajdziemy go bezpośrednio na przewodzie paliwowym lub w module pompy paliwa, natomiast w Dieslach występuje jako większy filtr puszkowy lub wkład montowany w obudowach wyposażonych w czujnik obecności wody, podgrzewacze paliwa czy ręczne pompki odpowietrzające.

Dodatkowo w Dieslach montowane są tak, aby łatwo można było odprowadzić nagromadzoną wodę lub przeprowadzić obsługę serwisową w awaryjnych sytuacjach. "W jednostkach wysokoprężnych konsekwencje są równie poważne - woda, parafina i pozostałe zabrudzenia mogą prowadzić do korozji elementów układu, zatykania przewodów oraz zniszczenia komponentów systemu common rail" - dodaje Wasilewski.

Jak często należy wymieniać filtr paliwa w samochodzie?

Wszystkie te różnice wpływają również na żywotność filtra paliwa. Ponieważ benzyna zawiera znacznie mniej zanieczyszczeń i jest mniej podatna na wodę, producenci zalecają wymianę nawet co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.

Z kolei w jednostkach wysokoprężnych interwał serwisowy jest znacznie krótszy, co wynika z obecności parafin oraz wrażliwości układów common rail na zanieczyszczenia. Filtr paliwa powinien być wymieniany co 15-30 tys. km, a w przypadku korzystania z paliwa słabszej jakości nawet częściej. Z wymianą nie warto zwlekać - szczególnie w silnikach wysokoprężnych - ponieważ wydłużenie interwału zwiększa ryzyko awarii elementów układu paliwowego.

