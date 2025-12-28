Jeden z użytkowników Reddita z Krakowa opisał historię sprzed roku. Doszło do zderzenia z samochodem - bez wielkich sporów, wina była po jego stronie i sam nie ma co do tego wątpliwości. Sprawa wydawała się zamknięta, aż po wielu miesiącach przyszło pismo od ubezpieczyciela. Do zapłaty: 23 500 zł. "Jestem zdezorientowany, mam wrażenie, że coś tu nie gra, jakby ktoś próbował mnie naciągnąć" - napisał.

I nie jest to odosobniona historia. Każdego dnia tysiące rowerzystów jeździ po drogach bez żadnego finansowego zabezpieczenia, często w przekonaniu, że w starciu z autem i tak są po przegranej stronie. Tymczasem przy kolizji bywa odwrotnie - to rowerzysta zostaje z rachunkiem. Zwłaszcza gdy nie ma OC.

Dlaczego szkody spowodowane przez rowerzystów są tak drogie?

Kwota 23,5 tys. zł nie pojawiła się z powietrza. Nawet jeśli sama kolizja nie wyglądała groźnie, naprawy we współczesnych samochodach potrafią błyskawicznie nabić rachunek. Reflektory LED, czujniki systemów wsparcia, lakierowanie, przednia szyba z kamerami - każda z tych pozycji w ASO oznacza kolejne tysiące złotych. Do tego dochodzi holowanie, auto zastępcze, a czasem także roszczenia związane z urazem kierowcy.

W bardziej skrajnych scenariuszach lista się wydłuża o koszty leczenia i zadośćuczynienie za ból czy stres. Nawet "lekkie stuknięcie" w zderzak, jeśli trafi do ubezpieczyciela, może uruchomić całą lawinę wydatków. I wszystko odbywa się zgodnie z procedurami.

OC w życiu prywatnym - jak działa w przypadku rowerzysty?

Większość rowerzystów nie wie, że może się przed takim scenariuszem zabezpieczyć. OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom - także w ruchu drogowym.

Przemysław Rogacz, ekspert ds. ubezpieczeń precyzuje:

Osobom korzystającym z roweru do celów rekreacyjnych, niezawodowo, wystarczy zwykła polisa OC w życiu prywatnym. Koszt takiego ubezpieczenia jest znikomy, bo to ok. 50-60 zł na rok. Co więcej, taka polisa może chronić też najbliższą rodzinę, czyli np. dziecko które uszkodziło komuś samochód piłką, czy swoim rowerem.

W praktyce: jeśli rowerzysta uszkodzi cudzy pojazd - jeśli chroni go polisa, to nie on płaci, tylko jego ubezpieczyciel. W przypadku rowerzystów to jedno z najbardziej rozsądnych zabezpieczeń.

Ile kosztuje OC dla rowerzysty i co faktycznie obejmuje?

OC w życiu prywatnym nie kosztuje fortuny. Ceny podstawowych polis zaczynają się już od 50 zł rocznie, z ochroną do 100 tys. zł. Ubezpieczenie można dokupić samodzielnie lub jako rozszerzenie do polisy mieszkaniowej. Przemysław Rogacz podpowiada, że w tym drugim przypadku trzeba zwrócić uwagę, żeby zakres terytorialny nie był ograniczony jedynie do adresu nieruchomości. Kluczowa jest także suma gwarancyjna - im wyższa, tym większy spokój w razie poważnego wypadku.

Rowerzysta też ponosi odpowiedzialność za szkody na drodze

Choć wielu użytkowników dwóch kółek o tym zapomina, rower to pełnoprawny pojazd, a rowerzysta to uczestnik ruchu drogowego z określonymi obowiązkami. W razie wypadku z jego winy - to on ponosi odpowiedzialność.

I choć nie ma obowiązku posiadania OC dla rowerzystów, to życie już nieraz pokazało, że brak ubezpieczenia może zrujnować domowy budżet. Nawet jeśli to tylko chwilowa nieuwaga i drobna kolizja. W takiej sytuacji kilkadziesiąt złotych rocznie może oznaczać różnicę między spokojem a długami.

