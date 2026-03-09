W skrócie Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny, jeśli uzna, że przedmioty przewożone w samochodzie stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa.

Polskie przepisy wymagają posiadania w samochodzie trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy, a brak tych elementów grozi mandatem.

Za nielegalne modyfikacje pojazdu oraz używanie zakazanych urządzeń podczas kontroli grozi zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i konfiskata nielegalnych przedmiotów.

Przedmioty w samochodzie, które mogą zainteresować policję

Polskie przepisy nie zawierają listy przedmiotów, których bezwzględnie nie wolno przewozić w samochodzie. Funkcjonariusze mogą jednak reagować w sytuacji, gdy uznają, że przewożone rzeczy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy lub pasażerów.

Dotyczy to między innymi takich przedmiotów jak: siekiery, maczety oraz kije bejsbolowe.

Same w sobie są one legalne, jednak sposób ich przewożenia może wzbudzić zainteresowanie policji. Szczególnie jeśli znajdują się w kabinie pojazdu lub są łatwo dostępne dla kierowcy bez zabezpieczenia. W takiej sytuacji funkcjonariusz może uznać, że przedmiot stanowi potencjalnie niebezpieczne narzędzie i zatrzymać dowód.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych pojazdów kierowca musi posiadać w samochodzie trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę. Brak któregoś z tych elementów może skutkować mandatem podczas kontroli drogowej. W przypadku gaśnicy ważne jest również, aby była sprawna i posiadała ważny termin przeglądu technicznego.

W wielu krajach Europy lista obowiązkowego wyposażenia jest znacznie dłuższa niż w Polsce. Często obejmuje również apteczkę, kamizelkę odblaskową czy zapasowy komplet żarówek.

Nielegalne modyfikacje samochodu a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Najczęstszą przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję są jednak nie przedmioty przewożone w aucie, lecz stan techniczny pojazdu.

Zgodnie z przepisami funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny, jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, narusza wymagania ochrony środowiska i nie spełnia warunków technicznych.

Przykładem może być montaż układu wydechowego, który powoduje nadmierny hałas lub przekroczenie dopuszczalnych norm emisji spalin. W takiej sytuacji kierowca może otrzymać mandat sięgający kilkuset złotych. Jeśli policjant uzna, że pojazd nie spełnia wymagań technicznych, może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować samochód na dodatkowe badanie techniczne.

Podobna sytuacja dotyczy montażu świateł do jazdy dziennej. Ich instalacja jest legalna, ale tylko wtedy, gdy lampy posiadają homologację i zostały zamontowane w miejscu przewidzianym przez przepisy.

Zakazane urządzenia w samochodzie

Prawo zabrania także montowania w samochodach urządzeń przeznaczonych dla pojazdów uprzywilejowanych. Dotyczy to przede wszystkim sygnałów świetlnych i dźwiękowych używanych przez policję, straż pożarną czy pogotowie ratunkowe.

Nie wolno również przerabiać samochodu w sposób, który mógłby sugerować, że jest on pojazdem uprzywilejowanym. Zakazane jest także używanie urządzeń zakłócających pracę policyjnych radarów. Takie urządzenia są nielegalne i mogą zostać skonfiskowane podczas kontroli drogowej.

