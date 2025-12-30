Spis treści: Czy przepisy pozwalają zawracać na skrzyżowaniach? Co w przypadku zielonej strzałki? Ile wynosi mandat za zawrócenie na skrzyżowaniu, na którym nie wolno tego zrobić? Kiedy można zawracać bez konsekwencji?

Przepisy mówią jasno, że gdy na sygnalizatorze wyświetla się pojedyncza strzałka do skrętu w lewo, nie wolno nam zawracać. Ten manewr jest dopuszczalny tylko wtedy, kiedy pokazuje się podwójna strzałka - w lewo i "do tyłu", czyli zezwalająca na zawrócenie. Policjanci bardzo lubią stać przy skrzyżowaniach ze światłami typu S-3 i łapać kierowców skracających sobie drogę.

Czy przepisy pozwalają zawracać na skrzyżowaniach?

Tak, na skrzyżowaniach wolno zawracać, o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej. Mowa tu głównie o znakach pionowych B-23 ("zakaz zawracania"), ale i B-21, który zabrania skręcania w lewo. Wykonując manewr zawracania, automatycznie skręcamy w tę stronę, co powoduje złamanie przepisu. W przypadku sygnalizatora S-3 zakaz wynika z tego, że gwarantuje on nieprzecięcie toru jazdy innych pojazdów lub pieszych przechodzących na pasach (wykonanie manewru bezkolizyjnie).

Co w przypadku zielonej strzałki?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku sygnalizatora S-2 (czyli klasycznego sygnalizatora z trzeba światłami, który jest uzupełniony przed dodatkową "zieloną strzałkę" zapalaną okresowo). O ile kierowca zatrzyma się przed nim i upewni, że nie stworzy zagrożenia na drodze z powodu kolizji z innymi pojazdami bądź pieszymi, ma prawo zawrócić na takim skrzyżowaniu.

Manewr można wykonać jedynie z lewego, skrajnego pasa, ustępując wszystkim innym użytkownikom ruchu. Jeszcze jeden warunek, to oczywiście brak znaków zakazu.

Ile wynosi mandat za zawrócenie na skrzyżowaniu, na którym nie wolno tego zrobić?

Wykonaliśmy manewr w miejscu niedozwolonym, zatrzymała nas policja. Co dalej? Najpewniej otrzymamy mandat w wysokości 500 zł oraz 8 punktów karnych. Jeśli zawracając, nie ustąpiliśmy pierwszeństwa (nieistotne, czy kierowcy, czy pieszemu), nasze konto zostanie obciążone dodatkowymi 1500 zł oraz aż 15 dodatkowymi punktami.

Z kolei 3 tys. zł wynosi grzywna za zawrócenie na autostradzie, drodze ekspresowej czy w tunelu.

Kiedy można zawracać bez konsekwencji?

Odpowiedź jest prosta - zawracać można wszędzie tam, gdzie nie ma zakazu, czyli na skrzyżowaniach, na drogach równorzędnych (pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa), a także w miejscach z wyznaczonymi przez znaki poziome lub pionowe F-10 i F-11 kierunkami jazdy. W każdej sytuacji musimy jednak zachować ostrożność i zasygnalizować konkretny zamiar przez włączenie kierunkowskazu.

