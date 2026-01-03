Kierowcy myślą, że na podwójnej ciągłej linii nie można wyprzedzać. To błąd

Spis treści: Czy na podwójnej ciągłej linii można wyprzedzać? Kiedy można przekroczyć linię ciągłą? Jaki jest mandat za przekroczenie linii ciągłej?

Kiedy zajrzymy do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, przekonamy się, że linia podwójna ciągła P-4 rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach oraz zakazuje najeżdżania na nią oraz jej przekraczania. W przepisach nie ma natomiast słowa o tym, że zakazuje ona wyprzedzania.

Czy na podwójnej ciągłej linii można wyprzedzać?

Wbrew temu co uważa większość kierowców, wyprzedzanie na jezdni, na której namalowano podwójną linię ciągłą, jest dozwolone. Trzeba jednak pamiętać o jednym warunku - w trakcie manewru nie można jej przekraczać, ani nawet najeżdżać na nią kołami.

W praktyce oznacza to, że można wyprzedzać na przykład jadących pasem ruchu rowerzystów czy motocyklistów, ale pod warunkiem, że spełnimy inny wymagany przepisami warunek - zachowamy co najmniej 1 m odstępu od wyprzedzanego.

Możliwe jest także wyprzedzanie pojazdów wolnobieżnych, a nawet innych pojazdów silnikowych - tu warto pamiętać, że kierujący na przykład traktorem ma obowiązek ułatwić innym manewr wyprzedzania, zgodnie z zapisami w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.

W praktyce oznacza to, że podejmując się manewru wyprzedzania na pasie ruchu, który jest oddzielony od drugiego linią ciągłą, musimy być pewni, że da się go wykonać bez najeżdżania na linię P-4.

Kiedy można przekroczyć linię ciągłą?

Wbrew temu, co sądzą niektórzy kierowcy, najeżdżanie na linię ciągłą nie jest możliwe, kiedy przed nami znajduje się na przykład pojazd wolnobieżny. Wiele osób nie widzi powodu, dla którego miałaby się wlec za takim pojazdem i wyprzedza go pomimo ciągłej linii. Przepisy nie przewidują jednak podobnych wyjątków.

Przekroczyć linię ciągłą możemy warunkowo tylko wtedy, gdy droga przed nami została zablokowana, na przykład przez zepsuty pojazd. Konieczne jest oczywiście zachowanie szczególnej ostrożności i upewnienie się, że w żaden sposób nie stworzymy zagrożenia takim manewrem.

Jaki jest mandat za przekroczenie linii ciągłej?

Nieprzestrzeganie oznakowania poziomego w postaci linii ciągłych podlega różnym karom, w zależności od sytuacji i rodzaju namalowanej na jezdni linii. Za przekroczenie linii pojedynczej ciągłej kierowca otrzyma mandat w wysokości 100 złotych. W przypadku linii jednostronnie przekraczalnej lub podwójnej ciągłej kara finansowa wzrasta do 200 złotych.

Kierowca otrzyma też dodatkowo: 1 punkt karny za przekroczenie linii pojedynczej ciągłej, 1 punkt za linię jednostronnie przekraczalną oraz 5 punktów za naruszenie linii podwójnej ciągłej.

