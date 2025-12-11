Spis treści: Kiedy pieszy nie musi korzystać z zebry? Czy pieszy poza przejściem ma pierwszeństwo? Czy pieszy może wejść na zebrę tuż przed nadjeżdżający pojazd? Kiedy wolno ruszyć, gdy pieszy przechodzi przez przejście?

Mandaty dla kierowców, za wykroczenia popełnianie wobec pieszych należą do najwyższych, w dodatku w ich wypadku obowiązuje zasada recydywy, a więc jeśli popełnimy identyczne wykroczenie w ciągu dwóch lat, to kwota mandatu rośnie o 100 proc.

Z kolej mandaty dla pieszych są znacznie niższe, ale niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nieznajomością przepisów ryzykują przede wszystkim własne zdrowie, a czasem nawet życie.

Kiedy pieszy nie musi korzystać z zebry?

Piesi powinni zdawać sobie sprawę, że, owszem, mogą przechodzić przez jezdnię także tam, gdzie nie ma przejścia dla pieszych, jednak w takich wypadkach obowiązuje prosta zasada - jeśli przejście dla pieszych jest w odległości większej niż 100 m, to mogą przejść przez jezdnię (pod pewnymi warunkami - o nich za chwilę). Jeśli natomiast przejście dla pieszych znajduje się w odległości do 100 m, to są zobowiązani z niego skorzystać.

Przechodzenie pieszych przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem wiąże się przede wszystkim z zachowaniem ostrożności oraz, jak mówi ustawa Prawo o ruchu drogowym, "nie spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów."

Co najistotniejsze, pieszy w takim miejscu "traci" swój przywilej pierwszeństwa - " jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów."

Czy pieszy poza przejściem ma pierwszeństwo?

Jest jednak wyjątkowa sytuacja, gdy kierujący musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu, nawet w miejscu, gdzie przejścia dla pieszych nie ma. Chodzi o przypadek, który opisuje art. 26 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym: "Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża."

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy pasy na jezdni są, czy nie - kierowca ma bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym, zarówno podczas skrętu w prawo, jak i w lewo w drogę poprzeczną.

Czy pieszy może wejść na zebrę tuż przed nadjeżdżający pojazd?

Ta kwestia budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród pieszych, jak i kierowców. Tymczasem przepisy ruchu drogowego nie pozostawiają w tej kwestii żadnej, najmniejszej nawet wątpliwości i nie ma tutaj pola na interpretacje.

Art 14. pkt 1a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym mówi wprost:

Zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

Gdy pieszy przestrzegając tego przepisu wchodzi na przejście, natychmiast otrzymuje pierwszeństwo, co oznacza, że kierowca ma mu umożliwić przejście tak, by nie wpływać na prędkość poruszania się pieszego (a więc - nie może go zmusić do zatrzymania czy przyśpieszenia kroku).

Kiedy wolno ruszyć, gdy pieszy przechodzi przez przejście?

Odpowiedź na to pytanie wynika z przytoczonej wyżej definicji ustąpienia pierwszeństwa. Jeśli samochód może przejechać przez przejście i nie wpływa to w żaden sposób na ruch pieszego - to taki manewr jest dozwolony. Z tego wynika, że jeśli pieszy przeszedł już przed naszym autem, jest na innym pasie i się oddala - to legalnie można wjechać na przejście.

