W skrócie Czerwone, żółte i zielone flagi są używane przez funkcjonariuszy Guardia Civil na hiszpańskich drogach jako sygnały regulujące ruch i ostrzegające kierowców.

Ich zignorowanie grozi mandatem w wysokości 200 euro oraz utratą punktów w systemie punktowym obowiązującym w Hiszpanii.

Polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Tłumaczenie, że tego typu przepisów ani nawet służby (Gwardia Cywilna to organizacja paramilitarna) nie ma w Polsce nie zda się na nic. Dlatego przed wyjazdem i wynajęciem samochodu lepiej wiedzieć, co może nas spotkać na drodze.

Czerwone, żółte i zielone flagi w rękach funkcjonariuszy Guardia Civil

Flagi służą jako środek szybkiej komunikacji z kierowcami w sytuacjach, gdy konwencjonalne znaki drogowe są niewystarczające lub jeszcze nie zostały zainstalowane. Funkcjonariusze mogą ich używać w miejscach, gdzie wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu lub gdy na drogach pojawia się kolumna uprzywilejowana.

System opiera się na trzech kolorach, których znaczenie jest zgodne z międzynarodowo uznanymi sygnałami ostrzegawczymi. Jego celem jest wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych sytuacjach i regulacja przepływu ruchu pojazdów. Co prawda sygnały są raczej rzadko używane, to jednak ich przestrzeganie jest wiążące.

Czerwona flaga oznacza całkowite zamknięcie drogi dla ruchu. W takiej sytuacji wszystkie pojazdy muszą się bezwzględnie zatrzymać. Dalsza jazda jest dozwolona wyłącznie w eskorcie policji. Sygnał ten stosuje się zazwyczaj w przypadku poważnych wypadków, bezpośredniego zagrożenia lub skrajnych warunków pogodowych, które uniemożliwiają bezpieczną podróż.

Żółta flaga ostrzega przed niebezpieczeństwem. Sygnalizuje sytuację wymagającą zachowania szczególnej ostrożności, taką jak wypadek, awaria pojazdu, roboty drogowe czy gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Jeśli funkcjonariusz Gwardii Cywilnej na motocyklu pokazuje żółtą flagę, należy pozostać za jego pojazdem. Kierowca ma obowiązek zwolnić, zwiększyć odstęp od poprzedzającego auta i stosować się do dalszych poleceń. W tej sytuacji wyprzedzanie jest zabronione.

Zielona flaga informuje, że Gwardia Cywilna ponownie otwiera drogę. Wcześniejsze ograniczenia przestają obowiązywać i można kontynuować podróż. Należy jednak pamiętać, że wyprzedzanie jadącego na motocyklu policjanta nadal jest zabronione. Zielona flaga jedynie kończy etap blokady lub ostrzeżenia, ale nie zwalnia z przestrzegania pozostałych przepisów ruchu drogowego.

Jaki jest mandat za nieprzestrzeganie sygnałów Guardia Civil?

Poza flagami policjanci często wydają polecenia za pomocą rąk, czyli podobnie jak w Polsce. Ramię uniesione pionowo do góry oznacza nakaz natychmiastowego zatrzymania się - niezależnie od koloru pokazywanej flagi. Z kolei ruch ręką w górę i w dół nakazuje zmniejszenie prędkości. Sygnały te mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zasadami ruchu drogowego.

Kwestie te reguluje hiszpańskie prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z artykułem 45. tegoż, polecenia wydawane przez funkcjonariuszy są zawsze nadrzędne wobec znaków drogowych czy sygnalizacji świetlnej - czyli dokładnie tak, jak w Polsce.

Zignorowanie czerwonej flagi (niezatrzymanie się) może kosztować 200 euro mandatu oraz utratę czterech punktów w hiszpańskim systemie punktowym. Zlekceważenie żółtej flagi i niedostosowanie prędkości również zagrożone jest grzywną w wysokości 200 euro i utratą dwóch punktów.

Przypomnijmy, że w Hiszpanii obowiązuje odwrócony system punktów. To znaczy większość kierowców startuje z zapasem dwunastu punktów na koncie, a w razie popełnienia wykroczenia są one odejmowane. Kierowcy, którzy mają prawo jazdy do trzech lat startują z ośmioma punktami karnymi, natomiast doświadczeni kierujący, którzy przez co najmniej trzy lata jeżdżą nie popełniając wykroczeń dostają trzy dodatkowe punkty ekstra.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL