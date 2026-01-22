Spis treści: Czy w samochodzie można palić papierosy w Polsce? Gdzie w Europie można palić w samochodzie bez ograniczeń? W których krajach palenie w samochodzie jest zakazane?

W Polsce prawo o ruchu drogowym reguluje kwestię palenia w pojazdach w artykule 63 punkt 5. Przepis zakazuje palenia tytoniu kierującemu pojazdem silnikowym przewożącemu osoby. Zawiera on jednak kilka wyjątków.

Czy w samochodzie można palić papierosy w Polsce?

Zakaz dotyczy wyłącznie pojazdów używanych do zarobkowego przewozu osób. Taksówkarz nie może zapalić podczas kursu, nawet jeśli pasażer wyrazi zgodę. Kierowcy autobusów i busów również podlegają temu ograniczeniu. Mandat wynosi 50 złotych, bez punktów karnych.

W prywatnym samochodzie osobowym można palić bez ograniczeń. Nie ma znaczenia, czy przewozimy rodzinę, dzieci czy znajomych. Przepis nie obejmuje kierowców prywatnych aut. Podobnie wygląda sytuacja w ciężarówkach - kierowca może palić nawet z pasażerem w kabinie. Znacznie surowiej traktowane jest wyrzucanie niedopałków przez okno. Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu wykroczeń za zaśmiecanie drogi publicznej grozi mandat do 500 złotych.

Gdzie w Europie można palić w samochodzie bez ograniczeń?

Niemcy, Czechy, Holandia i kraje skandynawskie poza Finlandią i Norwegią nie wprowadziły jeszcze zakazów palenia w prywatnych pojazdach. W tych krajach toczą się jednak dyskusje nad zmianą przepisów. Czechy mają natomiast specyficzny zakaz dotyczący jednośladów -- motocykliści, motorowerzyści i rowerzyści nie mogą palić podczas jazdy pod groźbą mandatu około 250 zł.

W których krajach palenie w samochodzie jest zakazane?

Większość popularnych wśród polskich turystów krajów wprowadziła zakazy palenia w samochodach, gdy w środku znajdują się osoby niepełnoletnie. Austria, Francja, Norwegia, Belgia, Słowenia, Irlandia oraz Wielka Brytania zakazują palenia przy pasażerach poniżej 18 lat - mandaty wynoszą od 250 zł w Anglii do około 1,2 tys. zł w Norwegii, a w Austrii przy recydywie nawet 4 tys. zł. Finlandia ustaliła granicę na 15 lat, Włochy i Luksemburg na 12 lat, a Cypr na 16 lat.

Najsurowsze kary obowiązują w Grecji, gdzie zakaz dotyczy dzieci do 12 lat, ale mandat może sięgnąć nawet 1,5 tys. euro. Włochy różnicują dodatkowo wysokość kary - przy dzieciach do 12 lat lub kobietach w ciąży to 50-500 euro, przy młodzieży 12-17 lat od 25 do 250 euro. W większości tych krajów zakazy obejmują również e-papierosy, wyjątkiem są Włochy, Irlandia i Wielka Brytania, gdzie elektroniczne papierosy pozostają legalne. Część państw wyłączyła z przepisów kabriolety z otwartym dachem.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL