300 zł mandatu za zwykłe "dziękuję". Policjant się nie zawaha

W skrócie Korzystanie ze świateł w samochodzie w sposób niezgodny z przepisami, np. do sygnalizowania zamiarów czy grzeczności, może skutkować mandatem.

Użycie świateł awaryjnych jako podziękowanie jest formalnie wykroczeniem zagrożonym mandatem od 150 do 300 zł i trzema punktami karnymi, wyjątkiem jest sytuacja ostrzegania o nagłym niebezpieczeństwie na drodze.

Za nieprawidłowe korzystanie ze świateł drogowych grożą mandaty, m.in. 200 zł i trzy punkty karne za ostrzeganie przed patrolem policji oraz 200 zł i dwa punkty karne za używanie świateł dziennych zamiast mijania w ograniczonej widoczności.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Krótki błysk świateł drogowych, chwilowe włączenie świateł awaryjnych czy naprzemienne użycie kierunkowskazów to sygnały, które inni uczestnicy ruchu drogowego rozpoznają bez problemu. Zwykle są one postrzegane pozytywnie i traktowane jako przejaw kultury jazdy, jednak w określonych sytuacjach mogą skutkować mandatem. Choć przepisy dokładnie określają, kiedy i w jaki sposób należy używać świateł, codzienne zachowania kierowców często odbiegają od tych norm.

"Dziękowanie" światłami awaryjnymi to złamanie przepisów

Weźmy na przykład światła awaryjne, które wielu kierowców stosuje, by wyrazić podziękowanie za ustąpienie im drogi. Choć przez wielu jest to traktowane jako zwyczajna oznaka kultury, w rzeczywistości takie zachowanie stoi w sprzeczności z przepisami. Prawo drogowe dopuszcza użycie świateł awaryjnych w ściśle określonych przypadkach, takich jak awaryjne zatrzymanie pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej.

Włączanie świateł awaryjnych podczas jazdy jest więc formalnie wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości od 150 do 300 zł oraz trzy punkty karne. Wbrew popularnemu przekonaniu, światła awaryjne nie powinny być także używane w pojeździe holowanym - w takiej sytuacji wymagane jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego z tyłu samochodu, po jego lewej stronie.

Pewien wyjątek może stanowić wykorzystanie świateł awaryjnych jako formy ostrzeżenia - np. na szybkich trasach, gdy tworzy się korek. Taki sygnał umożliwia innym uczestnikom ruchu wcześniejsze zauważenie niebezpieczeństwa i wcześniejsze zmniejszenie prędkości. Warto jednak pamiętać, że włączenie świateł awaryjnych w takim przypadku nie jest obowiązkowe z prawnego punktu i nie wynika wprost z kodeksu drogowego. Mimo to wiele nowoczesnych pojazdów samoczynnie włącza światła awaryjne podczas nagłego, awaryjnego hamowania.

Jakie mandaty za nieprawidłowe korzystanie ze świateł?

Chociaż teoretycznie włączanie świateł awaryjnych w pewnych sytuacjach może stanowić wykroczenie, w praktyce ryzyko otrzymania mandatu jest minimalne. Popularne "dziękowanie światłami", mimo że nie mieści się w ramach przepisów, od lat funkcjonuje powszechnie w polskim ruchu drogowym. Nie zmienia to jednak faktu, że przy bardziej rygorystycznym podejściu policjanta taka praktyka może skończyć się mandatem.

Warto także pamiętać, że popularne "mruganie" długimi światłami - używane w celu ostrzegania innych kierowców przed obecnością patroli policyjnych - może skutkować mandatem w wysokości 200 zł oraz trzema punktami karnymi. Chociaż samo miganie światłami nie jest wprost zabronione, policja odwołuje się do przepisów mówiących, że światła drogowe powinny być używane jedynie od zmierzchu do świtu.

Karą może się także skończyć nieprawidłowe korzystanie ze świateł w warunkach ograniczonej widoczności. W takim przypadku kierowcy grozi 200 zł mandatu oraz dwa punkty karne, na przykład za używanie świateł dziennych zamiast świateł mijania.

