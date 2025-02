Poniższe zasady dotyczą rzecz jasna tankowania “nadmiarowego” paliwa, czyli tego, które wlewamy do pojemników innych niż zbiornik paliwa w pojeździe. Ze względów między innymi społecznych oraz bezpieczeństwa na stacjach w całym kraju obowiązuje jednolite przepisy dotyczącego tego, ile paliwa możemy kupić na stacji “ekstra”.

Ile można zatankować do kanistra na stacji paliw?

Paliwa, jako materiały niebezpieczne, podlegają rygorystycznym normom europejskim ADR. Zgodnie z nimi, w jednej jednostce transportowej (czyli na przykład pojazd plus przyczepa) można przewozić maksymalnie 240 litrów paliwa poza zbiornikiem pojazdu. Co istotne, musi być ono rozdzielone do maksymalnie czterech kanistrów, z których każdy nie może przekraczać pojemności 60 litrów. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu w wysokości 3 tys. złotych za nieodpowiedni transport lub 2 tys. złotych za przewóz nadmiernej ilości paliwa.

Przepisy dotyczące przewozu paliwa przez granicę pozostają takie same jak w przypadku transportu krajowego - maksymalnie 240 litrów w odpowiednich pojemnikach. W ten sposób Polska niejako “chroni” nasze stacje paliw przed najazdem i wykupieniem paliwa przez osoby z terenów przygranicznych, które mogłyby być zainteresowane zakupem większej ilości ze względu na różnice cen.

Gdzie można przechowywać paliwo?

Ważne jest także to, gdzie przechowujemy paliwo. Przepisy jasno określają dozwolone ilości: w wolnostojących garażach o powierzchni do 100 m², wykonanych z materiałów niepalnych, można magazynować do 200 litrów paliwa. Natomiast w garażach przydomowych lub szeregowych tej samej wielkości limit wynosi 60 litrów oleju napędowego lub 20 litrów benzyny, pod warunkiem wykorzystania atestowanych, szczelnych pojemników.

Pracownicy stacji paliw mają prawo odmówić sprzedaży, jeśli zauważą próbę tankowania do niewłaściwych pojemników, takich jak plastikowe butelki czy metalowe bańki. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa - niewłaściwe pojemniki mogą reagować z paliwem lub doprowadzić do jego wycieku podczas transportu.

Jak długo można przechowywać paliwo?

Nawet w atestowanych kanistrach nie powinno się go przechowywać dłużej niż sześć miesięcy. W przypadku benzyny jest to szczególnie istotne, gdyż dłuższe przechowywanie może prowadzić do powstania osadów i gum wskutek procesu oksydacji. Olej napędowy wykazuje nieco większą trwałość, jednak również wymaga odpowiednich warunków przechowywania.

