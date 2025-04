Zgubiony kluczyk do auta? 9/10 kierowców nie wie, co wtedy robić

Zgubienie lub kradzież kluczyków to koszmar każdego kierowcy. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w przypadku nowoczesnych pojazdów, gdzie prosty kawałek metalu zastąpiły zaawansowane technologicznie urządzenia. Co trzeba zrobić, gdy zgubimy kluczyk do auta, aby zminimalizować ryzyko jego kradzieży?