Nowe winiety w Austrii. Za ich brak nawet 3 tys. Euro mandatu

Warto pamiętać, że nie wszystkie autostrady w Austrii wymagają opłacenia. Z obowiązku posiadania winiety kierowcy są zwolnieni na następujących odcinkach autostrad: A1 Westautobahn od granicy państwa przy Walserberg do węzła Salzburg Nord, A12 Inntalautobahn od granicy kraju w Kufstein do węzła Kufstein-Süd, A14 Rheintal/Walgau Autobahn od granicy państwa w Hörbranz do węzła Hohenems oraz autostrada A26 Linzer Autobahn, która będzie podlegać obowiązkowi winietowemu dopiero od dnia następującego po jej połączeniu z autostradą A7 Mühlkreis przez węzeł Linz-Hummelhof.