Spis treści: Jak rozpoznać problem z wilgocią? Domowe sposoby na wilgoć w aucie Dlaczego wilgoć w aucie jest groźna?

Najczęściej winne są nieszczelności - sparciałe uszczelki drzwi i szyb, niedrożne odpływy w podszybiu czy nawet mikropęknięcia blachy. Woda dostaje się też do wnętrza na butach i ubraniach pasażerów, a jej nadmiar osadza się w tapicerce i pod dywanikami. Czasem źródłem problemu jest też zapchana klimatyzacja, która zamiast osuszać powietrze, sama je nawilża.

Jak rozpoznać problem z wilgocią?

Pierwszym sygnałem są zaparowane szyby, szczególnie rano lub po postoju auta w wilgotnym miejscu. Jeśli szyby parują intensywnie mimo działającej klimatyzacji, warto poszukać nieszczelności. Innymi objawami są mokre dywaniki, klamra tapicerka czy przykry, zatęchły zapach. Warto regularnie zaglądać pod wykładzinę w bagażniku i pod nogami pasażerów - tam woda zbiera się najczęściej.

Domowe sposoby na wilgoć w aucie

Wilgoć można zwalczać prostymi, tanimi metodami. Wystarczy wsypać do skarpetki żwirek dla kota, ryż lub sól i umieścić ją pod siedzeniem - pochłoną nadmiar wilgoci z powietrza. Podobnie działa kawa w ziarnach czy gazety włożone pod dywaniki. Przy suchej pogodzie dobrze jest wietrzyć auto i pozostawić uchylone szyby w garażu. Regularne korzystanie z klimatyzacji, nawet zimą, także pomaga osuszać powietrze w kabinie.

Dlaczego wilgoć w aucie jest groźna?

To nie tylko kwestia komfortu jazdy. Nadmiar wody we wnętrzu sprzyja powstawaniu rdzy na elementach nadwozia i grozi zwarciem w instalacji elektrycznej. Jeszcze większym problemem jest pleśń - jej rozwój w tapicerce czy nawiewach oznacza ryzyko alergii i infekcji układu oddechowego. Dlatego nie wolno bagatelizować pierwszych objawów, bo im szybciej zareagujemy, tym łatwiej będzie pozbyć się kłopotu.

Regularne wietrzenie, czyszczenie odpływów i proste pochłaniacze domowej roboty pozwalają szybko poprawić komfort jazdy i uchronić auto przed poważniejszymi uszkodzeniami. Warto działać od razu, zanim zapach stęchlizny i parujące szyby staną się codziennością.

Niezależnie od wybranej metody, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: nie tylko regularnym wietrzeniu samochodu, ale także unikaniu jedzenia w aucie, nie pozostawiania mokrych przedmiotów (np. parasoli) oraz wymianie filtra kabinowego zgodnie z zaleceniami producenta. Tę ostatnią czynność najlepiej przeprowadzać raz w roku. Dzięki niej układ wentylacji będzie działał efektywnie i szansa na to, że w kabinie pojawi się wilgoć, a szyby będą parować, zmniejszy się do minimum.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL