Jakie są różnice między oponami zimowymi a letnimi?

Opony zimowe i letnie różnią się budową bieżnika oraz mieszanką gumową, z której są wykonane. Zimówki są zaprojektowane do pracy w niskich temperaturach, poniżej 7°C, gdzie ich miękka mieszanka gumowa zapewnia odpowiednią przyczepność i elastyczność. Jednak w wysokich temperaturach letnich, ta sama mieszanka może się szybko zużywać i tracić swoje właściwości. Opony zimowe, jadąc latem, stają się twarde, co pogarsza trakcję i wydłuża drogę hamowania.

Opony zimowe w lecie - zagrożenie przy wysokich temperaturach

Jazda na oponach zimowych latem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Pod wpływem wysokich temperatur, opony te szybciej się zużywają, a ich przyczepność znacznie spada. To zwiększa ryzyko poślizgu, zwłaszcza na mokrej nawierzchni, gdzie może wystąpić zjawisko aquaplaningu. W porównaniu do opon letnich, zimówki mogą stracić przyczepność już przy 40-50 km/h, podczas gdy letnie opony zaczynają "pływać" dopiero przy prędkości 70 km/h.

Dodatkowo, opony zimowe latem generują większe opory toczenia, co skutkuje wyższym zużyciem paliwa. A to oznacza nie tylko wyższe koszty eksploatacyjne, ale także większe ryzyko szybszego zużycia ogumienia, które nie jest przystosowane do intensywnego, letniego ciepła.

Problemy z ubezpieczeniem w razie wypadku

Warto zwrócić uwagę na konsekwencje jazdy na oponach zimowych latem w kontekście ubezpieczeń. Choć w Polsce nie ma przepisów nakazujących wymiany opon sezonowych, to ubezpieczyciele coraz częściej odmawiają wypłaty odszkodowania, jeśli wypadek miał miejsce na oponach, które nie były przystosowane do warunków pogodowych. Jazda na oponach zimowych latem może zostać uznana za rażące niedbalstwo, co skutkuje niewypłaceniem pełnego odszkodowania lub jego obniżeniem.

Jakie opony wybrać na lato?

Zamiast ryzykować, warto zainwestować w odpowiednie opony letnie, które zapewnią bezpieczeństwo na drodze oraz zmniejszą zużycie paliwa. Jeśli zależy nam na jednych oponach przez cały rok, warto rozważyć opony całoroczne z homologacją zimową, choć w przypadku intensywniejszej jazdy letniej, lepiej wybrać dedykowane opony letnie.

Ostatecznie, dobór odpowiednich opon do warunków pogodowych nie tylko zapewnia lepszą przyczepność i bezpieczeństwo na drodze, ale także pozwala uniknąć problemów z ubezpieczeniem i kosztami związanymi z ich szybkim zużyciem.

