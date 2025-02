To paradoks. Nowa naklejka co 12 miesięcy obowiązkiem, ale mandatu brak

Gaśnica samochodowa to element wyposażenia, który każdy kierowca musi mieć w swoim pojeździe. Według przepisów samo posiadanie gaśnicy to nie jedyny obowiązek z nią związany. Gaśnicę trzeba też legalizować, a ich producenci podkreślają, że co jakiś czas należy też wymienić w niej środek gaśnicy lub kupić nową. Powstaje więc pytanie, czy warto inwestować w nabicie starej gaśnicy proszkiem, czy może lepiej kupić nowe urządzenie?