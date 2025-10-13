Prawo jazdy, tablice, dowód. Rząd sięga do kieszeni kierowców
Po tegorocznej podwyżce ceny za badanie techniczne rząd zapowiada kolejny - tym razem dotyczące spraw urzędowych, czyli między innymi opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy czy tablic rejestracyjnych. Nowe ceny mają zacząć obowiązywać już w pierwszym kwartale 2026 roku. Ile więc zapłacimy za nowe prawo jazdy, tablice rejestracyjne czy dowód rejestracyjny?
W skrócie
- Od 2026 roku wzrosną opłaty urzędowe związane z wydawaniem prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i innych dokumentów.
- Rząd planuje podnieść większość opłat jednorazowo o 15,41 proc., a w niektórych przypadkach nawet o 50 proc.
- Wszystkich kierowców czeka obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy najpóźniej do 2033 roku.
Ministerstwo infrastruktury pracuje już nad nowelizacją rozporządzeń dotyczących opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i dowodów rejestracyjnych. Powód? Tych jest co najmniej kilka, na co wskazują samorządy, które już od jakiegoś czasu podają argumenty o zwiększonych kosztach usług i towarów, inflacji czy wzroście płacy minimalnej. Koszty wydania dowodu rejestracyjnego nie zmieniły się natomiast od dwudziestu jeden lat, zaś prawa jazdy - od lat dwunastu.
Ile zapłacimy za prawo jazdy i tablice rejestracyjne w 2026 roku?
Plan rządu zakłada jednorazową podwyżkę większości opłat o 15,41 proc. Dzięki niej samorządy dostaną od obywateli więcej pieniędzy na zakup dokumentów i urzędowych blankietów, bo, jak wskazują we wnioskach, właśnie koszt towarów stanowi dużą część wydatków, które opłaty urzędowe ponoszone przez kierowców pokrywają w coraz mniejszym stopniu.
Jak czytamy w projekcie rozporządzenia kierowcy muszą przygotować się na następujące stawki:
- za prawo jazdy - 115,50 zł (teraz 100 zł),
- za międzynarodowe prawo jazdy - 40,50 zł (teraz 35 zł),
- za dowód rejestracyjny - 62,50 zł (teraz 54 zł),
- za pozwolenie czasowe - 16 zł (teraz 13,50 zł).
Wzrosną także opłaty za tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne:
- standardowe- 92,50 zł (obecnie 80 zł),
- dla motocykli- 46,50 zł (obecnie 40 zł),
- dla motorowerów - 35 zł (obecnie 30 zł).
Wzrośnie również cena znaków legalizacyjnych, za które zapłacimy 14,50 zł (+2 zł). Najbardziej jednak zwiększy się koszt tablic indywidualnych, które teraz kosztują tysiąc zł. Po zmianach kierowcy chętni na własny napis na tablicach będą musieli zapłacić aż 3 tys. zł. Sporo, bo aż o 50 proc., wzrośnie też koszt wyrobienia wtórnika tablicy rejestracyjnej - obecnie to 50 zł, po zmianach ma być 100 zł.
Wymiana bezterminowych praw jazdy w latach 2028-2033
Przypomnijmy, że wizyta w urzędzie czeka wszystkich kierowców - także tych z bezterminowymi prawami jazdy. Najpóźniej w 2033 roku każdy będzie musiał mieć w swoim portfelu dokument z maksymalnie 15-letnim terminem ważności.
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że nowych cen za wydanie prawa jazdy i tablic możemy spodziewać się już w pierwszym kwartale 2026 roku - jeśli więc ktoś ma w planach rejestrację auta na indywidualnych tablicach lub wymianę dokumentu prawa jazdy, to warto zrobić to jeszcze w tym lub najpóźniej na początku przyszłego roku.