W skrócie Od 2026 roku wzrosną opłaty urzędowe związane z wydawaniem prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i innych dokumentów.

Rząd planuje podnieść większość opłat jednorazowo o 15,41 proc., a w niektórych przypadkach nawet o 50 proc.

Wszystkich kierowców czeka obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy najpóźniej do 2033 roku.

Ministerstwo infrastruktury pracuje już nad nowelizacją rozporządzeń dotyczących opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i dowodów rejestracyjnych. Powód? Tych jest co najmniej kilka, na co wskazują samorządy, które już od jakiegoś czasu podają argumenty o zwiększonych kosztach usług i towarów, inflacji czy wzroście płacy minimalnej. Koszty wydania dowodu rejestracyjnego nie zmieniły się natomiast od dwudziestu jeden lat, zaś prawa jazdy - od lat dwunastu.

Ile zapłacimy za prawo jazdy i tablice rejestracyjne w 2026 roku?

Plan rządu zakłada jednorazową podwyżkę większości opłat o 15,41 proc. Dzięki niej samorządy dostaną od obywateli więcej pieniędzy na zakup dokumentów i urzędowych blankietów, bo, jak wskazują we wnioskach, właśnie koszt towarów stanowi dużą część wydatków, które opłaty urzędowe ponoszone przez kierowców pokrywają w coraz mniejszym stopniu.

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia kierowcy muszą przygotować się na następujące stawki:

za prawo jazdy - 115,50 zł (teraz 100 zł),

za międzynarodowe prawo jazdy - 40,50 zł (teraz 35 zł),

za dowód rejestracyjny - 62,50 zł (teraz 54 zł),

za pozwolenie czasowe - 16 zł (teraz 13,50 zł).

Wzrosną także opłaty za tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne:

standardowe- 92,50 zł (obecnie 80 zł),

dla motocykli- 46,50 zł (obecnie 40 zł),

dla motorowerów - 35 zł (obecnie 30 zł).

Wzrośnie również cena znaków legalizacyjnych, za które zapłacimy 14,50 zł (+2 zł). Najbardziej jednak zwiększy się koszt tablic indywidualnych, które teraz kosztują tysiąc zł. Po zmianach kierowcy chętni na własny napis na tablicach będą musieli zapłacić aż 3 tys. zł. Sporo, bo aż o 50 proc., wzrośnie też koszt wyrobienia wtórnika tablicy rejestracyjnej - obecnie to 50 zł, po zmianach ma być 100 zł.

Wymiana bezterminowych praw jazdy w latach 2028-2033

Przypomnijmy, że wizyta w urzędzie czeka wszystkich kierowców - także tych z bezterminowymi prawami jazdy. Najpóźniej w 2033 roku każdy będzie musiał mieć w swoim portfelu dokument z maksymalnie 15-letnim terminem ważności.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że nowych cen za wydanie prawa jazdy i tablic możemy spodziewać się już w pierwszym kwartale 2026 roku - jeśli więc ktoś ma w planach rejestrację auta na indywidualnych tablicach lub wymianę dokumentu prawa jazdy, to warto zrobić to jeszcze w tym lub najpóźniej na początku przyszłego roku.

