Warto pamiętać, że podczas gwałtownego hamowania niezabezpieczony pies może wyrządzić poważne szkody sobie i podróżującym. Niemieccy eksperci podkreślają, że podczas czołowego zderzenia przy prędkości 72 km/h, pies ważący 23 kg może wygenerować siłę uderzenia odpowiadającą masie aż 1800 kg.

Przewóz psa w aucie - przepisy

W Polsce policjant, który uzna, że pies stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wewnątrz pojazdu, może nałożyć na kierowcę mandat w wysokości 500 zł. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, osoba narażająca zwierzę na niebezpieczeństwo lub przewożąca je w złych warunkach może zostać ukarana nawet pozbawieniem wolności do lat dwóch.

Jak bezpiecznie przewieźć psa w aucie? Klatka najlepsza dla mniejszych zwierząt

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów zabezpieczenia psa podczas podróży samochodem. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są specjalne transportery lub klatki. Szczególnie dla mniejszych psów, które nie powinny zbyt dużo się ruszać podczas jazdy, jest to optymalne rozwiązanie. Klatka chroni psa w przypadku uderzenia i minimalizuje ryzyko obrażeń. Powinna być umieszczona w bagażniku lub na tylnym siedzeniu i solidnie przymocowana. Ważne jest, aby była wystarczająco duża, by pies mógł się w niej wygodnie poruszać, ale jednocześnie na tyle mała, by stabilizować go w przypadku zderzenia.

Pies w aucie i pasy bezpieczeństwa

Dla większych psów, które nie mieszczą się w transporterze, można zastosować specjalne pasy bezpieczeństwa. Są one mocowane do szelek psa i zapobiegają przemieszczaniu się zwierzęcia podczas nagłego hamowania czy wypadku. Pas powinien być zawsze przymocowany do stabilnego punktu kotwiczenia w samochodzie, a szelki psa muszą dobrze pasować, aby uniknąć obrażeń. Do zabezpieczenia można wykorzystać albo zwykłe gniazdo pasa bezpieczeństwa, albo specjalne szelki dla psów, które są mocowane przez system Isofix.

Siatki oddzielające bagażnik od kabiny pasażerskiej są szczególnie przydatne dla psów przewożonych w bagażniku lub na tylnym siedzeniu. Zapobiegają one przemieszczaniu się psa w samochodzie, wspinaniu się na tylne siedzenie lub zderzeniu z pasażerami w razie wypadku. Siatki mogą również zapobiec przedostaniu się psa do przedniej części samochodu, co jest bezpieczniejsze zarówno dla psa, jak i dla kierowcy.

Warto zwrócić uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa przy wyborze produktów do zabezpieczania psa. Zarówno pasy bezpieczeństwa, jak i transportery przechodzą specjalne testy zderzeniowe, które potwierdzają ich skuteczność podczas uderzenia. W Europie obowiązują normy, takie jak ECE R17, które odnoszą się głównie do pasów bezpieczeństwa dla psów i określają poziom bezpieczeństwa podczas zderzenia pojazdu. ADAC regularnie przeprowadza testy, w których transportery i pasy bezpieczeństwa są sprawdzane pod kątem wytrzymałości na uderzenia. Produkty dobrze wypadające w tych testach są zazwyczaj oznaczone pieczęcią bezpieczeństwa ADAC. Niektóre rozwiązania transportowe dla psów są testowane i certyfikowane przez TÜV. Produkty z certyfikatem TÜV muszą spełniać surowe wymagania bezpieczeństwa i są niezawodnym wyborem.

Polskie przepisy nie regulują kwestii pozostawiania psa w samochodzie – niezależnie od pory roku. 123RF/PICSEL

Pies pozostawiony w aucie - co na to przepisy?

Co ciekawe, polskie przepisy nie regulują kwestii pozostawiania psa w samochodzie - niezależnie od pory roku. Warto jednak pamiętać, że pies nie ma gruczołów potowych jak człowiek, więc nadmiar ciepła wydala na zewnątrz poprzez ziajanie i poduszki łap. W zamkniętym aucie brak obiegu powietrza utrudnia ten proces, dlatego nawet krótkotrwałe pozostawienie psa w pojeździe może mieć negatywne skutki. Szczególnie latem, gdy wnętrze samochodu może nagrzać się w krótkim czasie nawet do temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza.

Jeśli zauważymy psa zamkniętego w rozgrzanym aucie, najpierw należy ocenić sytuację i spróbować znaleźć właściciela. Gdy to się nie uda, można ostrożnie wybić szybę i delikatnie wyjąć psa na zewnątrz. Nie wolno polewać go wodą, ponieważ grozi to szokiem termicznym - lepiej zastosować zimne okłady z nawilżonych chusteczek w zacienionym miejscu.

Pies boi się jechać autem - co robić?

Niektóre psy boją się jazdy samochodem. W takim przypadku warto zastosować feromony uspokajające, które redukują poziom stresu. Dobrym pomysłem jest również przyzwyczajanie psa do podróży poprzez krótsze przejażdżki oraz przygotowanie mu znanego miejsca z wykorzystaniem takich gadżetów jak koc czy zabawka. Gdy te metody zawodzą, należy skonsultować się z weterynarzem, który może przepisać odpowiednie środki farmakologiczne. Ważne jest także, aby nie przekarmiać psa przed jazdą, ponieważ może to prowadzić do nudności i wymiotów.

Mercedes CLA nowej generacji Szczepan Mroczek INTERIA.PL