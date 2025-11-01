Spis treści: Zasady parkowania przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych Ile wynosi mandat i ile kosztuje odholowanie auta w 2025 roku? Parkowanie przy cmentarzach. O czym pamiętać 1 listopada?

O poniższych zasadach kierowcy powinni pamiętać nie tylko 1 listopada, ale na co dzień. W końcu przepisy dotyczące parkowanie obowiązują wszystkich przez cały rok. Zaleca się jednak sprawdzanie organizacji ruchu w danym mieście, bo ta często zmienia się właśnie w święto Wszystkich Zmarłych. Do tego dochodzi oczywiście coroczna tak zwana akcja Znicz, czyli działania policji polegające głównie na kontroli prędkości, sprawdzaniu trzeźwości i działaniach związanych z utrzymaniem bezpiecznej organizacji ruchu w okolicach cmentarzy. To właśnie tam kierowcy powinni uważać szczególnie, bo niefrasobliwe parkowanie może skończyć się mandatem, a nawet odholowaniem auta.

Zasady parkowania przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

Zgodnie z przepisami kierowca nie może zatrzymać ani zaparkować samochodu w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych czy skrzyżowania. Na drogach dwukierunkowych zakaz obowiązuje po obu stronach zebry. Wyjątek stanowią ulice jednokierunkowe, gdzie auto może stać bliżej, ale tylko za przejściem, nigdy przed nim. Chodzi o to, by pieszy miał pełną widoczność i mógł bezpiecznie wejść na przejście.

Jeśli pojazd zaparkowany jest zbyt blisko przejścia, funkcjonariusz ma prawo nie tylko nałożyć mandat, ale również zlecić odholowanie auta. Dla kierowcy oznacza to koszt nieporównywalnie większy niż sam mandat.

Ile wynosi mandat i ile kosztuje odholowanie auta w 2025 roku?

Za parkowanie zbyt blisko przejścia dla pieszych grozi mandat w wysokości do 300 złotych oraz jeden punkt karny. Wydaje się niewiele, ale prawdziwy problem zaczyna się w momencie, gdy straż miejska uzna, że pojazd utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie. Wtedy samochód trafia na parking depozytowy.

Od 2025 roku maksymalny koszt odholowania auta osobowego o masie do 3,5 tony wynosi 716 złotych. Do tego dolicza się 62 złote za każdą rozpoczętą dobę postoju. Jeśli właściciel nie odbierze pojazdu od razu, rachunek może przekroczyć tysiąc złotych. Samochód można odzyskać dopiero po opłaceniu wszystkich należności i okazaniu dokumentów potwierdzających własność.

Parkowanie przy cmentarzach. O czym pamiętać 1 listopada?

Najwięcej interwencji policji i straży miejskiej przypada na okolice cmentarzy. Tłumy odwiedzających, zamknięte ulice i tymczasowa organizacja ruchu sprawiają, że wielu kierowców parkuje, gdzie popadnie - na trawnikach, chodnikach czy zakrętach.

Zanim ruszymy samochodem, warto sprawdzić na stronie miasta lub w lokalnych komunikatach, jak zmienia się organizacja ruchu. W wielu miejscowościach wprowadzane są zakazy wjazdu lub nowe kierunki ruchu, a dojazd do cmentarza jest możliwy tylko określoną trasą. Tam, gdzie to możliwe, lepiej zostawić auto wcześniej i przejść kilkaset metrów pieszo - to nie tylko bezpieczniejsze, ale często szybsze rozwiązanie niż szukanie miejsca "na siłę".

Jeżeli decydujemy się na parkowanie przy chodniku, trzeba pamiętać, by zostawić co najmniej półtora metra dla pieszych. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony nie mogą parkować na chodnikach w ogóle. Ważne jest też zachowanie 10 metrów od przejść i skrzyżowań.

Niektórzy kierowcy próbują parkować na pasach zieleni lub wzdłuż cmentarnych ogrodzeń. To szybka droga do mandatu od 100 do 500 złotych. Gdy funkcjonariusz uzna, że doszło do zniszczenia roślinności, kara może wzrosnąć nawet do tysiąca złotych.

