W skrócie Kuny często powodują kosztowne uszkodzenia samochodów, szukając ciepła pod maską.

Popularne odstraszacze, jak ultradźwięki czy chemikalia, nie zawsze są skuteczne.

Prostą i tanią, a zarazem skuteczną metodą jest rozłożenie metalowej siatki pod autem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jesień to czas, gdy noce stają się zimne, a zwierzęta szukają ciepłych kryjówek. Dla wielu z nich idealnym miejscem okazuje się przestrzeń pod maską samochodu. Niestety, takie spotkanie z naturą może skończyć się kosztowną naprawą. Najczęstszymi winowajcami są kuny - sprytne i z pozoru urocze, ale potrafiące w krótkim czasie zniszczyć przewody, izolację i inne delikatne elementy silnika.

Dlaczego kuny tak bardzo lubią samochody?

Głównym czynnikiem przyciągającym kuny jest ciepło generowane przez pracujący silnik, choć zwierzęta te mogą reagować również na zapach pożywienia pozostawionego w pojeździe. Z tego względu zaleca się regularne utrzymywanie czystości wewnątrz auta. W przypadku zaobserwowania oznak obecności kun, takich jak uszkodzona mata wygłuszająca pod maską, należy przede wszystkim zmienić miejsce parkowania pojazdu - najlepiej wstawić go do garażu. Jeśli nie jest to możliwe, warto zastosować sprawdzone środki odstraszające.

Kuny są zmorą kierowców i właścicieli domów 123RF/PICSEL

Metody do walki z kunami. Nie wszystkie działają

W walce z kunami najczęściej stosuje się odstraszacze ultradźwiękowe oraz preparaty chemiczne imitujące zapach drapieżników, które naturalnie polują na te zwierzęta. Eksperci niekiedy polecają też domowe sposoby, takie jak kostki toaletowe, żwirek dla kota czy plastry cytryny. W praktyce jednak montaż specjalistycznych urządzeń bywa kosztowny i czasochłonny, a skuteczność tych metod nie zawsze spełnia oczekiwania. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku mało znanego rozwiązania, które w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność w Niemczech.

Niemiecki sposób na pozbycie się kun. Prosty i nie kosztuje dużo

Na niemieckich portalach motoryzacyjnych można znaleźć wiele informacji o popularnej metodzie zabezpieczania samochodów przed kunami. Polega ona na umieszczeniu pod autem metalowej siatki, zamontowanej na dwóch deskach lub w formie ramki dopasowanej do rozstawu kół - na przykład o wymiarach 140 × 140 cm. Takie rozwiązanie skutecznie uniemożliwia zwierzętom dostęp do komory silnika.

Ważne, aby siatka była wykonana z metalu lub posiadała elastyczną, szeleszczącą powłokę - dźwięk wydawany podczas poruszania się po niej skutecznie odstrasza kuny. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że podobny efekt można uzyskać, stosując blachę lub inny hałaśliwy materiał, który przy kontakcie z łapami zwierzęcia wydaje głośny dźwięk.

Choć metoda ta jest skuteczna i stosunkowo tania, nie dla każdego kierowcy okaże się wygodna. Najlepiej sprawdza się na prywatnych posesjach - przy domu, w garażu lub pod wiatą. Warto też pamiętać, że przed każdym wyjazdem siatkę należy usunąć spod samochodu.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL