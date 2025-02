Jazda po alkoholu to zdecydowanie zły pomysł. Okazuje się, że z prowadzenia pojazdu powinniśmy zrezygnować także po przyjęciu niektórych leków. Mowa tutaj między innymi o środkach, które są stosowane w leczeniu psychiatrycznym lub neurologicznym. Są to leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwlękowe, leki przeciwdepresyjne czy silne leki przeciwbólowe. Jeżeli często korzystamy z samochodu na co dzień i jednocześnie musimy przyjmować wspomniane leki, to wówczas warto skonsultować się z lekarzem specjalistą.