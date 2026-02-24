Jeśli w deszczu nie wyłączysz tego czujnika, czeka cię mandat. I słusznie

Spis treści: Jakie światła włączyć w czasie deszczu? Włączony czujnik zmierzchu podczas deszczu tu pewny mandat Jaki mandat z jazdę na światłach dziennych w deszczu?

Jakie światła włączyć w czasie deszczu?

Przyzwyczajeni jesteśmy, że współczesne samochodu robią sporo rzeczy za nas i wyręczają nas w wielu prostych czynnościach. Koronnym chyba przykładem bezrefleksyjnego zaufania elektronice, jest jazda podczas deszczu z użyciem niewłaściwych świateł.

Tym co sprawiło niektórym polskim kierowcom problemy, było obowiązkowe wyposażenie samochodów w światła do jazdy dziennej, których przeznaczenia wielu kierowców nie rozumie. Tymczasem reguluje to prosty zapis z Kodeksu drogowego:

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Oznacza to, że ze świateł do jazdy dziennej można korzystać tylko przy dobrej pogodzie. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub mgły, konieczne jest włączenie świateł mijania.

Włączony czujnik zmierzchu podczas deszczu tu pewny mandat

Dlaczego podczas opadów nie brakuje kierowców, którzy mają włączone niewłaściwe światła? Czasami wynika to z nieznajomości przepisów, nieuwagi, albo z nieznajomości działania wyposażenia własnego samochodu. Konkretnie chodzi o sposób działania czujnika zmierzchu, który jest często spotykany również w starszych autach. Kierowcy z niego korzystający przyzwyczajeni są, że to auto samo przełącza się na światła mijania, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Niestety zwykle czujnik reaguje tylko na ilość światła - aktywować go może więc jedynie bardzo duże zachmurzenie. W nowszych modelach stosuje się na szczęście połączenie działania automatycznych świateł z czujnikiem deszczu i auto po wykryciu opadów, samo uruchamia światła mijania. Nie należy jednak ślepo ufać elektronice.

Dlatego też gdy zacznie padać deszcz lub w inny sposób pogorszy się przejrzystość powietrza, najlepiej wyłączyć czujnik światła, ręcznie przełączając się na światła mijania. Jest to bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Światła mijania są znacznie lepiej widoczne niż dzienne, a ponadto dopiero po ich włączeniu uruchamia się także oświetlenie z tyłu. Dzięki temu znacząco zmniejszamy ryzyko, że ktoś nie zauważy naszego samochodu w porę lub źle oceni odległość do niego.

Jaki mandat z jazdę na światłach dziennych w deszczu?

Taryfikator mandatów nie przewiduje taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nieprawidłowo korzystają z oświetlenia. Jazda bez wymaganych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza w ciągu dnia grozi mandatem w wysokości 200 złotych oraz 2 punkty karne.

