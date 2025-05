Eksperci radzą, jak prawidłowo dobrać i zamontować fotelik do wzrostu i wieku dziecka.

Zakup fotelika samochodowego dla dziecka wymaga znacznie więcej zaangażowania i uwagi, niż mogłoby się wydawać. Rodzice mają do wyboru setki modeli oraz jeszcze większą liczbę opinii, testów i recenzji dostępnych w internecie - które, co ważne, należy zawsze weryfikować. Odpowiedni fotelik ma zapewniać dziecku maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy. To sprawa kluczowa, ponieważ każdego roku w wypadkach drogowych w Polsce obrażenia odnosi około 3 tys. dzieci, a blisko 100 z nich traci życie.