Jaki jest mandat za brak żarówki? Kierowcy mogą się zdziwić

Niesprawne oświetlenie, często źle ustawiona wysokość świecenia reflektorów, do tego jazda na światłach dziennych po zmroku - tego typu przewinienia to codzienność polskich dróg. Mandaty za brak sprawnego oświetlenia to tylko jedna część tej historii, w skrajnych przypadkach policjanci mogą bowiem nawet zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć mandat w wysokości do 3 tys. zł.