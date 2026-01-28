Spis treści: Prędkościomierz przekłamuje - ile naprawdę jedziesz przy 50 km/h? Wzór homologacyjny Dlaczego producenci zawyżają prędkość? Jak sprawdzić przekłamanie prędkościomierza?

Prędkościomierz przekłamuje - ile naprawdę jedziesz przy 50 km/h?

Gdy prędkościomierz pokazuje 50 km/h, rzeczywista prędkość auta najczęściej wynosi od około 45 do 48 km/h. Skala różnic zależy od konkretnego modelu, średnicy kół oraz rodzaju i stanu ogumienia. Nawet w ruchu miejskim odchyłka rzędu kilku kilometrów na godzinę jest normą.

Zgodnie z unijnymi przepisami prędkościomierz nie może zaniżać prędkości. Może ją natomiast zawyżać w określonym zakresie. Oznacza to, że samochód nie ma prawa pokazać 50 km/h, jeśli w rzeczywistości jedzie szybciej. Auto, które by to robiło, nie przeszłoby homologacji.

Wzór homologacyjny

Dopuszczalne przekłamanie określa precyzyjny wzór stosowany w procesie homologacji:

0 ≤ V1 - V2 ≤ (V2 / 10) + 4 km/h, gdzie V2 to prędkość rzeczywista, a V1 to wskazanie prędkościomierza.

W praktyce oznacza to, że przy realnej prędkości 50 km/h licznik może pokazać nawet 59 km/h. Producenci rzadko korzystają z maksymalnego marginesu, ale różnica na poziomie 5-7 proc. jest powszechna. Przy prędkościach miejskich daje to kilka kilometrów na godzinę zapasu.

Na dokładność wskazań wpływają również opony. Zastosowanie niehomologowanego rozmiaru, zużyty bieżnik lub niewłaściwe ciśnienie powodują, że przekłamanie może się zwiększyć. Dotyczy to zarówno klasycznych zegarów, jak i nowoczesnych wyświetlaczy cyfrowych - źródło danych jest to samo.

Dlaczego producenci zawyżają prędkość?

Powód jest prosty, bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna. Zawyżony odczyt zmniejsza ryzyko nieświadomego przekroczenia limitu prędkości. Daje też kierowcy margines błędu przy pomiarach radarowych i fotoradarach, które same mają dopuszczalną tolerancję.

Ma to znaczenie zwłaszcza przy obecnym taryfikatorze mandatów. Kilka kilometrów różnicy może decydować o wysokości kary lub liczbie punktów karnych. Z punktu widzenia producenta lepiej, by kierowca jechał wolniej, niż by auto sugerowało jazdę zgodną z limitem, a w rzeczywistości go przekraczało.

Jak sprawdzić przekłamanie prędkościomierza?

Najprostsza metoda to porównanie wskazań auta z pomiarem GPS. Wystarczy smartfon z aplikacją mierzącą prędkość na podstawie sygnału satelitarnego. Pomiar wykonany na prostym odcinku drogi i przy stałej prędkości daje wiarygodny obraz różnic.

