Przed rozpoczęciem sezonu letniego warto sprawdzić stan układu klimatyzacji. Koszt wizyty w serwisie może wynosić kilkaset złotych, ale zapewnia to efektywne chłodzenie wnętrza i minimalizuje ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie.

Gdy czynnik chłodniczy nie jest w obiegu, uszczelki szybciej tracą swoje właściwości, co może prowadzić do wycieków i spadku wydajności klimatyzacji. Zimą, gdy wilgotność powietrza jest wysoka, klimatyzacja pomaga osuszać powietrze w kabinie, co przeciwdziała parowaniu szyb, zapewniając lepszą widoczność i bezpieczeństwo jazdy. Dodatkowo, suche powietrze zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni i bakterii, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i alergie.