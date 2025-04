Lusterko wsteczne - umożliwia obserwację sytuacji na drodze za pojazdem, co jest szczególnie ważne podczas zmiany pasa ruchu, parkowania, czy jazdy na autostradzie.

Lusterka boczne - umieszczone na drzwiach po obu stronach pojazdu. Są one kluczowe dla oceny sytuacji wokół pojazdu, umożliwiają również kontrolowanie martwego pola i ocenę odległości od innych uczestników ruchu.

Kamery boczne - w autach segmentu premium coraz częściej pojawiają się alternatywy dla tradycyjnych lusterek w postaci kamer. Mają one często szerszy kąt widzenia, przez co obszar martwego pola jest zredukowany do minimum.