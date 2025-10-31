Spis treści: Nowe tunele i systemy bezpieczeństwa Awaria w tunelu. Jak reagować bezpiecznie? Pożar lub zadymienie - co zrobić? Ewakuacja i działania służb w tunelu Bezpieczeństwo zaczyna się od kierowcy

Nowe tunele i systemy bezpieczeństwa

Jeszcze kilka lat temu w Polsce działało zaledwie kilka tuneli drogowych. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kolejne powstają zarówno w górach, jak i w ramach rozbudowy sieci dróg ekspresowych. Każdy nowy obiekt wyposażony jest w systemy wentylacji, detekcji dymu, czujniki temperatury, kamery oraz łączność z centrami zarządzania ruchem.

Operatorzy monitorują sytuację w czasie rzeczywistym, reagując natychmiast w razie wypadku, pożaru czy zatrzymania pojazdu. Systemy automatycznie sterują oświetleniem, wentylacją i sygnalizacją, jednak to zachowanie kierowców w pierwszych sekundach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tunelu.

Awaria w tunelu. Jak reagować bezpiecznie?

W przypadku awarii lub kolizji najważniejsze jest zachowanie spokoju. Pojazd należy zatrzymać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, włączyć światła awaryjne i wyłączyć silnik. Nie wolno cofać się ani zawracać, to jedno z najpoważniejszych zagrożeń w tunelu.

Następnie trzeba skorzystać z najbliższego telefonu alarmowego. Urządzenia te znajdują się co około 150 metrów i są połączone bezpośrednio z centrum zarządzania tunelem. Połączenie z operatorem pozwala natychmiast uruchomić odpowiednie procedury i wezwać służby. Sygnał telefonii komórkowej nie zawsze działa niezawodnie, dlatego korzystanie z wbudowanego systemu alarmowego jest najpewniejszym rozwiązaniem.

Pożar lub zadymienie - co zrobić?

Pożar w tunelu to jedno z najpoważniejszych zagrożeń drogowych. W takiej sytuacji należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i pozostawić kluczyki w stacyjce, ułatwi to służbom przestawienie samochodu w razie potrzeby. Jeśli ogień jest niewielki i nie zagraża życiu, można użyć gaśnicy z niszy awaryjnej. W każdym innym przypadku kierowca i pasażerowie powinni niezwłocznie opuścić pojazd i oddalić się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego.

Jak prawidłowo jeździć w tunelu? Wielu polskich kierowców ma z tym poważny problem. Fot. SQ INTERIA.PL

Zielone znaki z piktogramem biegnącej postaci wskazują najkrótszą drogę do wyjścia lub sąsiedniej nawy. W razie zadymienia należy poruszać się nisko przy ziemi, gdzie powietrze jest wolne od dymu. Nie wolno wracać po rzeczy osobiste ani próbować ratować pojazdu, najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi.

Ewakuacja i działania służb w tunelu

Po opuszczeniu pojazdu należy kierować się do oznaczonego wyjścia i oddalić od portalu tunelu. W tym czasie obsługa obiektu steruje wentylacją, oświetleniem i znakami zmiennej treści, przekazując kierowcom komunikaty głosowe przez system nagłośnienia. Operatorzy koordynują działania straży pożarnej, policji i ratownictwa medycznego, co pozwala na szybką i skuteczną reakcję.

Nowoczesne tunele w Polsce są projektowane tak, by umożliwić ewakuację pieszych w czasie nieprzekraczającym kilku minut. Każda nawa posiada własne systemy awaryjnego oświetlenia, łączności oraz wyraźne oznaczenia kierunków ewakuacji.

Bezpieczeństwo zaczyna się od kierowcy

Nowoczesne technologie znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, ale ostatecznie to kierowcy decydują o przebiegu zdarzenia. Eksperci przypominają prostą zasadę: zachowaj spokój, zostaw kluczyki, zabierz siebie. W sytuacjach kryzysowych to właśnie spokój i znajomość procedur mogą uratować życie.

Wraz z rozwojem sieci dróg ekspresowych liczba tuneli w Polsce będzie stale rosnąć. Warto więc, by każdy kierowca znał podstawowe zasady zachowania w tunelu - od nich często zależy bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.