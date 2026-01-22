W skrócie Biały materiał na lusterku samochodu w USA sygnalizuje awarię i informuje, że pojazd nie został porzucony.

Znaczenie tego znaku różni się w zależności od stanu i może także wskazywać na nagłe problemy zdrowotne kierowcy lub pasażerów.

W Polsce gest ten nie jest powszechnie rozumiany, a obowiązujące przepisy wymagają użycia świateł awaryjnych i trójkąta ostrzegawczego.

Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak zupełnie przypadkowy dodatek, biały fragment materiału zawieszony przy lusterku samochodu może mieć szersze znaczenie. W niektórych miejscach na świecie taki znak niesie ze sobą jasny przekaz. To nieskomplikowany, a jednocześnie skuteczny sposób na przekazanie ważnego komunikatu innym uczestnikom ruchu drogowego.

Biały ręcznik na lusterku samochodu. Wiesz, co oznacza?

Wieszanie na lusterku samochodu białego ręcznika albo innego jasnego kawałka tkaniny to zwyczaj, który od lat funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Kierowcy sięgają po ten prosty sygnał, gdy muszą zostawić auto na poboczu z powodu usterki i oddalają się, by znaleźć pomoc lub wezwać serwis.

Taki znak spełnia jednocześnie kilka ważnych ról. Po pierwsze, daje innym kierowcom oraz służbom ratunkowym jasną informację, że w pojeździe nie ma osób wymagających natychmiastowej pomocy. Po drugie, sygnalizuje, że samochód nie został porzucony, a jego właściciel zamierza wrócić. To także czytelna wskazówka dla służb porządkowych, by nie podejmowały pochopnie decyzji o odholowaniu auta, ponieważ postój ma charakter tymczasowy.

W różnych stanach, różna interpretacja. Warto wiedzieć

Znaczenie to może się jednak różnić w zależności od stanu. Dla przykładu w Karolinie Północnej biały materiał zawieszony na lusterku najczęściej sygnalizuje awarię samochodu i jednocześnie daje do zrozumienia, że pojazd nie został porzucony.

W Minnesocie natomiast ten sam znak bywa interpretowany zupełnie inaczej - może wskazywać na nagłe problemy zdrowotne kierowcy lub pasażerów. Czasami stanowi też sygnał, że kierowca celowo narusza przepisy ruchu drogowego, ponieważ znajduje się w sytuacji zagrożenia życia i stara się jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Warto przy tym zaznaczyć, że taka forma sygnalizacji spotykana jest głównie w stanach, gdzie trójkąt ostrzegawczy nie należy do obowiązkowego wyposażenia pojazdu. W takich miejscach kierowcy sięgają więc po alternatywne sposoby informowania o awarii lub wyjątkowych okolicznościach.

Biały ręcznik na lusterku a Polska. Czy to działa?

W przeciwieństwie do realiów amerykańskich, w Polsce zawieszanie białego ręcznika czy kawałka materiału na unieruchomionym samochodzie nie jest ani popularne, ani powszechnie rozumiane. Taki gest może wręcz wprowadzać w błąd innych uczestników ruchu, którzy mogą odebrać go jako sygnał alarmowy lub prośbę o pomoc. W efekcie może to wywołać niepotrzebne reakcje, takie jak zatrzymywanie się kierowców czy wezwanie służb ratunkowych bez realnej potrzeby.

Z tego względu kluczowe jest, by kierowcy stosowali się do przepisów obowiązujących w Polsce. Prawo jasno wskazuje, w jaki sposób należy zabezpieczyć pojazd po awarii - poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości od auta. Dzięki temu sytuacja jest czytelna i zrozumiała dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

