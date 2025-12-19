Co oznacza biały ręcznik na lusterku samochodu? To ważny sygnał

Spis treści: O czym informuje biały ręcznik zawieszony na lusterku samochodu? Jakie inne znaczenia ma biały ręcznik? Jak należy oznaczyć zepsuty pojazd na drodze?

O czym informuje biały ręcznik zawieszony na lusterku samochodu?

Pierwsza istotna informacja jest taka, że nie chodzi o sam przedmiot, ale o jego kolor. Jeśli więc nie mamy pod ręką białego ręcznika, może być to biała szmatka, podkoszulek, a nawet reklamówka. Istotne jest, aby było to coś białego.

Pozostawianie takiego przedmiotu na lusterku jest zwyczajem znanym głównie w USA. W ten sposób kierowcy oznaczają swoje pojazdy, które np. zostawili na poboczu na skutek usterki i udali się na poszukiwanie pomocy. Jest to sygnał, że kierowca ani pasażerowie nie potrzebują pomocy, ale auto jest zepsute. Jednocześnie to informacja to służb, by auto nie zostało odholowane, nie jest bowiem porzucone, a właściciel czy kierowca niebawem po nie wróci.

Jakie inne znaczenia ma biały ręcznik?

Powyższe znaczenie białego ręcznika jest najbardziej rozpowszechnione, ale spotkać się można także z innymi. O ile w Karolinie Północnej ręcznik oznacza usterkę, to już Minnesocie może oznaczać nagły problem ze zdrowiem kierowcy lub pasażerów.

Czasem w ten sposób oznacza się również samochód, którego kierowca, właśnie ze względu na zagrożenie życia czy zdrowia, łamie przepisy, próbując jak najszybciej dostać się do szpitala.

Jak należy oznaczyć zepsuty pojazd na drodze?

Zgodnie z przepisami, zepsuty lub pojazd powinniśmy oznaczyć trójkątem ostrzegawczym, który należy do obowiązkowego wyposażenie każdego pojazdu (co ciekawe w USA nie jest on wymagany). Włączyć należy także światła awaryjne.

Z kolei stosowanie białego ręcznika nie jest w Polsce upowszechnione, a może powinno być. Pozostawiony na poboczu samochód wzbudza zainteresowanie, a tym bardziej, jeśli znajduje się w przydrożnym rowie. Postronne osoby mogą wezwać na miejsce służby, co nie zawsze jest przecież wymagane. Jasny sygnał, że nikomu nic się nie stało, a właściciel czeka na przyjazd pomocy drogowej, pomógłby unikać niepotrzebnego fatygowania straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, które w tym czasie mogłyby pomagać komuś, kto faktycznie tej pomocy potrzebuje.

