Czy zjazd z ronda z lewym pasem jest dozwolony? Zła odpowiedź sporo kosztuje

Bardzo dobrym przykładem niezrozumienia przez kierowców przepisów obowiązujących na rondach, jest zdarzenie z poniższego fragmentu programu "Stop, drogówka". Kierujący Mercedesem klasy S poruszał się pasem zewnętrznym (prawym), podczas gdy kierowca Volkswagena Passata chciał bezpośrednio z pasa wewnętrznego (czyli lewego) zjechać z ronda. Doszło do kolizji.

Kto jest winny kolizji podczas zjeżdżania z ronda lewym pasem?

Zdarzenie wydawałoby się banalne w ocenie, ale na miejsce musiała zostać wezwana policja, ponieważ sprawca nie poczuwał się do winy. Snuł własne wizje przepisów, twierdząc, że skoro włączył kierunkowskaz, to "ten drugi powinien uważać". Oskarżył potem kierowcę Mercedesa o zbyt szybką jazdę, co automatycznie miało stanowić o jego winie.

Co gorsza, kierowca Volkswagena nie przyjmował wyjaśnień policjanta, który starał się wyłożyć mu podstawowe przepisy ruchu drogowego. Takie jak ustępowanie pierwszeństwa kierowcy znajdującemu się na pasie, na który wjeżdżamy. Mężczyzna na tyle uparcie obstawał przy swoim zdaniu, że policjanci powinni chyba zamiast proponować mandat, zdecydować o zatrzymaniu mu prawa jazdy. Mają taką możliwość, jeśli w ich ocenie kierujący nie ma pojęcia o przepisach i stwarza tym samym zagrożenie na drogach. Zaś kierowca Volkswagena długo i uparcie dowodził, że o kodeksie drogowym nie ma zielonego pojęcia. Całą historię możecie zobaczyć w poniższym materiale.

Czy można zjeżdżać z ronda lewym pasem?

Zasady jazdy po rondach są tak proste i oczywiste, że... nie znajdziemy ich nawet w Kodeksie drogowym. To dlatego, że na rondzie obowiązują takie same przepisy jak na każdym innym skrzyżowaniu. Niestety fakt, że ruch odbywa się tu okrężnie, dezorientuje wielu kierowców i uważają oni, że stosuje się tu jakieś szczególne zasady.

Tymczasem sprawa jest prosta. Po rondzie możemy jechać dowolnym pasem i z dowolnego pasa je opuszczać. Można na nim zawrócić trzymając się prawego (zewnętrznego) pasa, można również pojechać prosto (drugim zjazdem) z pasa wewnętrznego (lewego). Trzeba tylko pamiętać o tym, że jadąc pasem wewnętrznym, kiedy opuszczamy rondo, przecinamy pas zewnętrzny. W oczywisty sposób musimy więc najpierw ustąpić pierwszeństwa kierującym, którzy się na nim znajdują. Co bywa niezbyt wygodne, a także zwiększa ryzyko kolizji.

Dlatego zaleca się, aby podczas skręcania w prawo lub jazdy prosto (pierwszy i drugi zjazd) trzymać się zewnętrznego pasa, a jadąc w lewo lub zawracając (trzeci lub czwarty zjazd), zająć najpierw pas wewnętrzny, a potem zmienić go na zewnętrzny, tuż przed interesującym nas zjazdem. W ten sposób manewr wykonamy bezpiecznie i będziemy mieli swój udział w zwiększaniu płynności ruchu.

Zjazd z ronda lewym pasem - przepisy

Warto na koniec przywołać jeszcze komentarz eksperta, dotyczący tego czy można opuszczać rondo bezpośrednio z lewego pasa, co do czego wątpliwości ma wielu kierowców. Zacytujmy więc eksperta i autora podręcznika "Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem", Zbigniewa Drexlera, który w oparciu o cytowany powyżej art. 22 PoRD wyjaśnia kwestię poruszania się na rondzie w taki sposób:

Przepisu nie można interpretować (co niekiedy się zdarza), jako zobowiązującego kierującego poruszającego się przy wyspie centralnej na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym i zamierzającego je opuścić, do zbliżenia się najpierw do prawej krawędzi jezdni ronda i z tego miejsca wjechania na drogę wylotową. Taka interpretacja jest sprzeczna z istotą przepisu art. 22 ust. 2, dotyczącego sytuacji przed skręceniem, a więc przed wjechaniem na skrzyżowanie, natomiast już na rondzie skręcanie jest realizowane odpowiednio do jego formy, która - jak wiadomo - bywa bardzo różnorodna.

