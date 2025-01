Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, wysiądź z auta i oceń sytuację. Sprawdź, czy pojazd tylko częściowo utknął w zaspie - wtedy szansa na samodzielne wydostanie się jest większa. Następnie zaplanuj drogę “ewakuacji” - najlepiej by prowadziła do odśnieżonej części drogi i wymagała jak najmniejszej liczby manewrów. Pierwszym krokiem powinno być odkopanie śniegu spod podwozia, a dopiero później sprzed kół - w przeciwnym razie auto może zawisnąć na "brzuchu".

Próbując wyjechać z zaspy, utrzymuj koła w pozycji na wprost. Gwałtowne ruchy kierownicą i mocne wciskanie gazu tylko pogorszą sytuację - wirujące koła wyżłobią głębokie koleiny, a stopiony śnieg zamieni się w lód. Zamiast tego spróbuj delikatnie rozbujać auto, używając na zmianę pierwszego biegu i wstecznego. Z wyczuciem operuj sprzęgłem i gazem, pozwalając autu przemieszczać się o kilkanaście centymetrów w przód i w tył. Jeśli manewr się powiedzie, z każdym wahnięciem zakres ruchu powinien się zwiększać. Ostatecznie może uda się nabrać takiego rozpędu, by pojazd wydostał się z pułapki o własnych siłach. Podstawa to prezycja i wyczucie odpowiedniego tempa - mocne wciskanie gazu nie pomoże, tylko pogorszy sprawę, dlatego jeśli widzimy, że sposób ten nie działa, lepiej po prostu poszukać pomocy z zewnątrz.

Samochody z automatyczną skrzynią biegów wymagają szczególnej ostrożności podczas wydostawania się z zaspy. Pod żadnym pozorem nie wolno “bujać: auta - takie działanie może błyskawicznie uszkodzić przekładnię. Nie próbuj również wygrzebać się z pułapki, gdy dźwignia jest w pozycji D, gdyż grozi to przegrzaniem skrzyni. Zamiast tego zablokuj przekładnię na pierwszym biegu, jeśli jest taka możliwość - zwykle trzeba włączyć tryb manualny i wybrać “jedynkę” lub, w starszych autach, wybrać pozycję “1” przekładni.

Warto pamiętać, że tryb zimowy (Winter), dostępny w niektórych automatach, nie jest najlepszym wyborem do wyjeżdżania z zasp. W tym trybie skrzynia zwykle próbuje ruszyć na drugim lub trzecim biegu, co może prowadzić do jej przegrzania. Jeśli samochód nie chce ruszyć z miejsca mimo prób, lepiej poprosić o pomoc, niż ryzykować kosztowne naprawy.