Naklejając jakąkolwiek naklejkę na samochód (szczególnie na szybę) trzeba pamiętać o przepisach, które mówią jasno: "Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu".

Jeśli więc przysłonimy sobie pole widzenia i w trakcie kontroli policjant to zauważy, może wystawić mandat w wysokości od 20 do nawet 3000 zł. Oczywiście to tylko widełki, ale 100 czy 200 zł mandatu jest jak najbardziej realne.