Najbardziej zagrożone są województwa południowe i częściowo centralne. Alert RCB został wysłany m.in. do mieszkańców województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz części woj. świętokrzyskiego i lubelskiego. Burze mogą być gwałtowne - z intensywnymi opadami deszczu, porywistym wiatrem, lokalnym gradem oraz ryzykiem podtopień. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, punktowo do 70 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.