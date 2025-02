Przeglądając artykuły proponowane w usłudze Google Discover trafiłem na enigmatyczną ofertę inwestycyjną. Fragment stacji paliw z cenami sprzed dwóch lat, w czerwonym kolorze i z sugestywną głową orła białego podpowiadał, że chodzi o inwestycję w Orlen. "Rejestracja kończy się dzisiaj". No to kliknąłem.

Po kliknięciu trafiłem na stronę, która faktycznie mocno przypomina prawdziwą stronę Onetu. Logotypy, ułożenie elementów, linki do poczty, skróty do serwisów pobocznych – na pierwszy rzut oka wszystko wygląda poprawnie. Do tego Polska Agencja Prasowa jako autor – to też możliwe, bo PAP rozsyła informacje prasowe, z których korzystają serwisy internetowe. Fakt, że u góry w adresie pojawił się nie Onet, a strona Luxamae upewnił mnie, że mam do czynienia z naciągaczami, ale postanowiłem wejść głębiej.