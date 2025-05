Zółta kontrolka poduszki powietrznej nie zgasła. Myślisz, że to drobiazg?

Kontrolka poduszki powietrznej, zazwyczaj żółta, powinna zapalić się na chwilę po włączeniu zapłonu, a następnie zgasnąć. To znak, że system SRS działa prawidłowo. Jeśli jednak kontrolka airbagu świeci się nieprzerwanie, to oznacza to problem. Przyczyn może być wiele, ale - co najważniejsze - bez wizyty w serwisie błędu nie uda się skasować.