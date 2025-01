Jak więc temu zaradzić? Przede wszystkim należy zadbać o sprawną wentylację samochodu - regularnie wymieniać filtr kabinowy i kontrolować stan klimatyzacji . Uszkodzone uszczelki to często pomijany, ale istotny element - ich wymiana może znacząco zmniejszyć poziom wilgoci dostającej się do wnętrza. Warto też zainwestować w gumowe dywaniki, które w przeciwieństwie do materiałowych nie zatrzymują wilgoci, brudu i łatwiej je w okresie jesienno-zimowym utrzymać w czystości.

Trzeba pamiętać, że mandat za odśnieżanie to mit, ale już w sytuacji, gdy włączymy silnik na postoju na dłużej niż minutę grozi nam faktycznie mandat w wysokości 100 zł (plus 50 zł, jeśli oddalimy się od samochodu). To nie wszystko - w przypadku, gdy policjant stwierdzi, że doszło do nadmiernej emisji hałasu lub spalin kara może wzrosnąć do 300 zł.