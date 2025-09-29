Spis treści: Jak rozpoznać źródło wycieku oleju i co robić dalej? Skąd wycieka olej? Wyciek oleju po wymianie oleju w silniku Wyciek oleju a miska olejowa PCV a wyciek oleju

Wyciek oleju nie jest domeną nowych aut. Zdarzają się konstrukcje, w których zastosowano zbyt delikatne tworzywa (np. plastikowe miski czy króćce), słabe uszczelki albo niefortunne rozwiązania montażowe.

Jak rozpoznać źródło wycieku oleju i co robić dalej?

Olej zbierający się na górze silnika wskazuje zwykle na uszczelkę pokrywy zaworów lub korek wlewu; smugi od frontu i tyłu sugerują simmeringi wału, a mokra dolna krawędź to często uszczelka miski lub korek spustowy. Po świeżej wymianie oleju najpierw sprawdź filtr i korek. Jeśli zapach spalin w kabinie łączy się z dymieniem spod maski, olej prawdopodobnie kapie na gorący kolektor; w takiej sytuacji nie zwlekaj z wizytą u mechanika, bo ryzyko zapłonu jest realne. Z kolei szlam pod korkiem wlewu może świadczyć o krótkich przebiegach i kondensacji wilgoci.

Skąd wycieka olej?

Jednym z najczęstszych miejsc wycieku jest okolica pokrywy zaworów. Gumowa lub korkowa uszczelka z czasem twardnieje, a przy każdym cyklu rozgrzewania i stygnięcia traci elastyczność, co kończy się sączącym filmem olejowym spływającym po bloku na kolektor wydechowy. Podobnie niepozorny, a potrafiący narobić szkód, bywa korek wlewu oleju. Jeśli jego uszczelnienie popękało lub korek nie domyka się prawidłowo, rozbryzgi oleju pojawią się wokół wlewu - szczególnie widoczne po dynamicznej jeździe.

Wyciek oleju po wymianie oleju w silniku

Po serwisie warto na chwilę uruchomić silnik i obejrzeć spód miski olejowej. Nieszczelności na korku spustowym są klasyką gatunku: zużyta aluminiowa/poliamidowa podkładka nie dociśnie się prawidłowo, a w niektórych autach z plastikową miską stosuje się jednorazowe korki, których nie wolno ponownie używać. Drugi pechowy punkt to filtr oleju. Zdarza się, że przy odkręcaniu starego filtra jego gumowa uszczelka zostaje przykręcona do podstawy; wkręcenie nowego z kolejną uszczelką tworzy przekładkę, która nie ma prawa uszczelnić układu i po chwili z okolic filtra zaczyna kapać.

Wyciek oleju a miska olejowa

Uszczelka miski olejowej przez lata doświadcza wszystkiego, czego silnik nie lubi: drgań, soli, błota, a przede wszystkim zmian temperatury. Każde mocne przyspieszenie podnosi ciśnienie w układzie smarowania, które szuka najsłabszego punktu. Jeśli uszczelka jest sparciała albo sama misa została delikatnie odkształcona po uderzeniu w przeszkodę, zaczną się pojawiać ślady oleju na krawędziach.

Silnik ma nie tylko uszczelki, ale i uszczelniacze (simmeringi), które pracują bez przerwy na obracających się elementach. Przedni i tylny uszczelniacz wału korbowego, a także uszczelniacze wałków rozrządu, z czasem tracą sprężystość. Gdy zaczynają puszczać, zobaczysz olej w okolicy koła pasowego, osłon rozrządu albo między silnikiem a skrzynią biegów. Te usterki zwykle wymagają demontażu osprzętu

W wielu jednostkach pokrywa rozrządu uszczelniana jest oddzielną uszczelką lub masą silikonową. Nieszczelność w tym miejscu daje objawy w postaci zapocenia na styku pokrywy z blokiem i typowych bąbli z zaschniętego oleju i kurzu. Bagatelizowanie problemu bywa kosztowne - olej może trafić na pasek rozrządu i skrócić jego żywotność.

PCV a wyciek oleju

Współczesne silniki korzystają z układu wentylacji skrzyni korbowej (PCV), który odprowadza gazy do dolotu. Z czasem zawór PCV i przewody zarastają olejową mgiełką i osadami. Kiedy się zatkają, wewnątrz silnika rośnie ciśnienie, które zaczyna wydmuchiwać słabsze uszczelki i simmeringi, a równolegle pojawia się nierówna praca na biegu jałowym, kontrolka check engine, a bywa, że także nadmierne zużycie oleju i tworzenie szlamu.

