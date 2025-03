Widzisz, że wulkanizator tak robi? Powstrzymaj go, bo opony będą do wyrzucenia

Jaki jest podstawowy podział rodzajów opon? Większość osób dzieli je na letnie oraz zimowe. Bardziej zorientowani dodadzą jeszcze całoroczne, a także nowe i bieżnikowane. Każde to rozróżnienie jest istotne, ale my chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze inne, a konkretnie na:

Opony symetryczne to najprostszy w obsłudze i montażu rodzaj opony. Nie ma znaczenia, w jakim kierunku będą się obracać podczas jazdy oraz którą stroną na zewnątrz zostaną zamontowane. Bieżnik w takich oponach jest skonstruowany w taki sposób, żeby zawsze zapewniać takie same właściwości trakcyjne.

Opony kierunkowe, jak sama nazwa wskazuje, skonstruowane są głównie z myślą o obracaniu się w konkretnym kierunku. Ich bieżnik tworzy wzór tak zwanej "jodełki" i już z niego można wywnioskować, jak opona powinna być założona. Dla ułatwienia z boku opony znajduje się również wskazująca to strzałka.

Niezwykle istotne jest przestrzeganie kierunku obrotu przewidzianego przez producenta. Tylko wtedy zapewniają one odpowiednią przyczepność i stabilność, a także prawidłowo odprowadzają wodę. Jeśli wulkanizator nie zwróci na to uwagi i nieprawidłowo zamontuje koła z takimi oponami, kierowca szybko odczuje pogorszenie właściwości jezdnych na mokrej i śliskiej nawierzchni.

Czasami można spotkać się z poradami, które sugerują, żeby montować w taki sposób opony kierunkowe na tylnej osi. Zwolennicy takiej metody twierdzą, że dzięki temu skrócą drogę hamowania. Nic bardziej mylnego! Nie dość, że nie skraca, to jeszcze może sprowadzić niebezpieczeństwo. Na obu osiach muszą być zamontowane opony o takich samych parametrach - w przeciwnym razie pojazd może utracić stabilność w niespodziewanym momencie.

Ogumienie asymetryczne z kolei cechuje się bieżnikiem, którego rzeźba pozbawiona jest symetrii. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś chciał połączyć kilka różnych opon w jedną. Na bokach takiej opony można znaleźć oznaczenia "inside" oraz "outside", wskazujące stronę wewnętrzną, a drugi zewnętrzną. Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie założenie takich gum, ponieważ tylko wtedy nietypowy bieżnik będzie spełniał właściwie swoją rolę.

Co ciekawe, ogumienie przeznaczone do samochodów sportowych często jest asymetryczne, a do tego kierunkowe. Opony są wtedy dodatkowo oznaczane jako lewe i prawe.