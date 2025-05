Jeszcze kilkanaście lat temu powszechnym widokiem były gumowe paski montowane pod zderzakiem w taki sposób, że drugim końcem dotykały asfaltu. Było to swego rodzaju "uziemienie" samochodu, które miało zapobiegać elektryzowaniu się karoserii. Elektryzowanie się karoserii to zjawisko występujące głównie wtedy, gdy powietrze jest suche - mroźną zimą lub w gorącym lecie. Pasek zamontowany do karoserii i niejako "uziemiony" do asfaltu miał pozbywać się ładunku elektrycznego, który kumulowała karoseria podczas jazdy.