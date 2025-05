Coraz więcej samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami biegów oferuje swoim posiadaczom tryb B. Okazuje się, że jest on obecny w samochodach wyposażonych w konkretne rodzaje napędów i wpływa na komfort jazdy, a także trwałość niektórych elementów samochodu. Zrozumienie działania trybu B może okazać się kluczem do bardziej świadomej i ekonomicznej jazdy.

Oznaczenia spotykane w automatycznej skrzyni biegów

Sporo samochodów z automatyczną skrzynią biegów oferuje oznaczenia takie, jak P,R,N i D. Kierowcy doskonale wiedzą, że jak korzystać z każdej z nich, ale warto jeszcze raz je omówić. Każda z liter to tak naprawdę skrót od angielskich nazw, które opisują dokładnie za co odpowiadają poszczególne oznaczenia.

P,R,N i D to popularne oznaczenia trybów w automatycznych skrzyniach biegów. 123 rf 123RF/PICSEL

P oznacza parking, a zatem jest to tryb postojowy, którego uruchomienie powoduje zablokowanie wszystkich kół w pojeździe. R, od angielskiego słowa reverse, oznacza bieg wsteczny. N to bieg neutralny, czyli tak zwany luz, którego najczęściej używa się np. gdy pojazd jest holowany. D, czyli drive, jest podstawowym biegiem służącym do jazdy do przodu.

Co to jest tryb B? Które samochody są w niego wyposażone?

Poza standardowymi oznaczeniami spotykanymi w większości samochodów z automatycznymi skrzyniami biegów, niektóre oferują dodatkowo tryb B. Mowa tu o autach wyposażonych w napęd hybrydowy lub elektryczny. Tryb B oznacza brake lub braking, a zatem hamowanie. Jest to część systemu odpowiedzialnego za odzyskiwanie energii, a jego działanie polega na wytracaniu prędkości poprzez układ napędowy, a nie klasyczne hamulce.

W samochodach elektrycznych tryb B jest standardem, ale dodatkowo można spotkać go również w samochodach hybrydowych marki Toyota lub Renault. W zależności od konstrukcji samochodu, jego działanie różni się intensywnością działania i efektywnością odzysku energii.

Tryb B w automatycznej skrzyni biegów podczas jazdy.

W samochodach hybrydowych przestawienie dźwigni biegów w tryb B umożliwia intensywniejsze odzyskiwanie energii poprzez wzmocnienie ładowania akumulatora trakcyjnego. Kierowca prowadzący samochód w tym trybie odczuje nieco mocniejsze hamowanie po zdjęciu nogi z gazu. Największą przydatność tego trybu odczują osoby często poruszające się w warunkach miejskich lub górskich z uwagi na ograniczoną potrzebę wciskania hamulca.

Używanie trybu B pozwoli oszczędzić układ hamulcowy przed zużyciem i przegrzaniem. Toyota materiały prasowe

Jeśli chodzi natomiast o samochody elektryczne, to tryb B umożliwia jeszcze mocniejszą rekuperację, pozwalając nierzadko na jazdę przy wykorzystaniu tylko jednego pedału. Rozwiązanie to z pewnością docenią kierowcy poruszający się po terenach z dużymi różnicami wysokości, gdzie używanie tradycyjnych hamulców prowadzi do ich przegrzania, a także zwiększonego zużycia. Tryb B w takich warunkach nie tylko zwiększy komfort jazdy, ale również oszczędzi układ hamulcowy w samochodzie.

Pasażer nie odczuje różnicy, a kierowca zmniejszy

Wielu kierowców docenia obecność dodatkowego trybu w swoich samochodach, ponieważ wpływa on na zużycie tradycyjnych hamulców w samochodzie. Nowoczesne auta najpierw hamują poprzez rekuperacje, a dopiero potem używają do tego tradycyjnych hamulców. Będąc pasażerem tak naprawdę ciężko jest odróżnić moment, kiedy samochód wytraca prędkość poprzez rekuperację, a kiedy używa do tego zwykłych hamulców.

Umiejętne operowanie tym trybem przez kierowców pozwala na bardziej efektywne odzyskiwanie energii, która zwłaszcza w samochodach elektrycznych ma duże znaczenie. Często też działanie rekuperacji widać na dodatkowym wskaźniku na desce rozdzielczej, gdy po wciśnięciu hamulca wskazówka przesuwa się na pole "CHDG" lub "Charge".

