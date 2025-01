Sprzedajesz auto obcokrajowcowi? Umowa najlepiej w dwóch językach

W Polsce żyje kilka milionów cudzoziemców, przeważająca część to oczywiście obywatele Ukrainy, którzy coraz częściej dokonują zakupu samochodu. Szansa na to, że sprzedając swoje auto natkniesz się na chętnego, który pochodzi z innego państwa jest więc wysoka. Jak przygotować się do takiej transakcji i co trzeba wiedzieć, żeby zabezpieczyć swój interes?