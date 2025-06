Płyn hamulcowy może spustoszyć lakier. Kiedy się rozleje, trzeba działać

To może zdarzyć się każdemu - wymieniamy płyn hamulcowy i w trakcie tej czynności rozlewamy go na nadwoziu. Nic strasznego? Wręcz przeciwnie, okazuje się, płyn hamulcowy może być naprawdę groźny dla lakieru samochodu. Wystarczy pięć minut, by powstały trwałe uszkodzenia. Na szczęście istnieje prosty sposób, jak temu zapobiec.