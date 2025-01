Mandat to nawet 3000 zł, a wystarczy ruszyć lewą ręką

Problem ma wiele źródeł. Z jednej strony są to auta z nieoryginalnymi żarówkami czy takie, w których jedna żarówka świeci w górę, z drugiej - mamy kierowców, którzy zapominają o podstawowej zasadzie: przy obciążeniu pojazdu należy odpowiednio wyregulować wysokość świecenia . Kiedy tył auta obniża się pod wpływem dodatkowego ciężaru, jednocześnie przód pojazdu się podnosi. To właśnie wtedy powstaje efekt oślepiania innych uczestników ruchu.

W większości samochodów służy do tego pokrętło, które zwykle znajduje się po lewej stronie od kierownicy. Ma ono skalę ustawień od 0 do 3, 4 lub nawet 5, w zależności od modelu pojazdu. Podstawowe zasady regulacji są następujące:

Pozycja “0” to ustawienie podstawowe, którego używamy, gdy w samochodzie podróżuje tylko kierowca i pasażer. Poziom “1” stosujemy, gdy na pokładzie jest czterech lub pięciu pasażerów. Gdy auto jest wypełnione kompletem pasażerów i bagażem, należy przestawić pokrętło na “2”. Poziom “3” jest odpowiedni w sytuacji, gdy w aucie przebywa sam kierowca, ale bagażnik jest całkowicie załadowany. Ustawienia “4” i “5” są rzadko spotykane i należy je stosować tylko wtedy, gdy żadne z wcześniejszych nie zapewnia odpowiedniego oświetlenia drogi - warto wtedy zajrzeć do instrukcji obsługi pojazdu.

Nie znalazłeś w swoim aucie pokrętła do regulacji wysokości świecenia reflektorów? Spokojnie, nie wszystkie samochody mają możliwość ręcznej regulacji świateł. Przepisy wymagają, by w pokrętło do regulacji wysokości świecenia były wyposażone pojazdy, których światła generują do 2000 lumenów. Oznacza to, że większość modeli ze światłami ksenonowymi i reflektorami LED nie ma takiego pokrętła - zamiast tego wyposażono je w system automatycznego dostosowywania strumienia światła w zależności od obciążenia auta. Zdarzają się jednak przypadki modeli ze słabszymi światłami LED lub ksenonowymi, w których wartość 2000 lumenów nie jest przekroczona i w nich także znajdziemy pokrętło do regulacji, ewentualnie opcja ta jest dostępna w systemie multimedialnym pojazdu.