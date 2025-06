Jazda na półsprzęgle może oznaczać wydatki. Kiedy ją stosować?

Sprzęgło należy do najbardziej obciążonych elementów układu napędowego każdego pojazdu z mechaniczną skrzynią biegów. Niestety, wielu kierowców nieświadomie skraca jego żywotność przez niewłaściwe stosowanie techniki zwanej jazdą na półsprzęgle. Co to jest i kiedy ją używać, by nadmiernie nie obciążać mechanizmu sprzęgła?