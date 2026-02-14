Spis treści: Dlaczego silnik stuka? Od czego mechanicy zaczynają diagnostykę stuków? Jak zapobiegać stukom w silniku?

Stukanie silnika to w swojej istocie problem z zapłonem mieszanki paliwowo-powietrznej. W prawidłowo działającym silniku mieszanka zapala się w ściśle określonym momencie i w jednym punkcie. Gdy coś ten proces zaburzy, zapłon następuje za wcześnie lub w kilku miejscach jednocześnie, powodując miniwybuchy, które kolidują z ruchem tłoka. To właśnie one generują charakterystyczny metaliczny dźwięk.

Dlaczego silnik stuka?

Przyczyn stukania jest kilka i co istotne - większość z nich wynika z całkowicie normalnej eksploatacji samochodu. Wystarczy zatankować paliwo o niższej liczbie oktanowej niż wymaga silnik, jeździć na zużytych świecach zapłonowych lub eksploatować auto głównie na krótkich, miejskich trasach, które sprzyjają odkładaniu się nagaru.

Zużyte lub niesprawne świece zapłonowe to najczęstsza przyczyna. Gdy świeca daje iskrę z opóźnieniem, nie daje jej wcale lub iskra jest zbyt słaba, proces zapłonu przebiega chaotycznie. To otwiera drogę do samozapłonu mieszanki w cylindrze.

Kolejny powód to nagar gromadzący się na zaworach i denkach tłoków. Osady zmniejszają objętość komory spalania i podnoszą stopień sprężania, co ułatwia przedwczesny zapłon. Dotyczy to szczególnie aut jeżdżących głównie po mieście, gdzie silnik rzadko pracuje pod pełnym obciążeniem.

Od czego mechanicy zaczynają diagnostykę stuków?

W nowoczesnych samochodach pierwszą wskazówkę daje czujnik stuków. Gdy wykryje nieprawidłowe wibracje, wysyła sygnał do sterownika silnika, który próbuje skorygować kąt zapłonu. Jeśli korekty nie wystarczą, zapala się kontrolka check engine..

Świece zapłonowe to pierwszy element do sprawdzenia - ich stan, szczelina elektrodowa i kolejność zapłonu wiele mówią o tym, jak pracują poszczególne cylindry. Poziom i jakość oleju to kolejny punkt, ponieważ problemy ze smarowaniem mogą nasilać skutki stukania. Jakość paliwa również jest weryfikowana na wczesnym etapie - czasem rozwiązaniem jest po prostu spuszczenie paliwa o niskiej liczbie oktanowej i zatankowanie właściwego.

Jeśli te kontrole nie przynoszą rezultatu, mechanik sprawdza kompresję w cylindrach. Wynik może ujawnić zużyte pierścienie tłokowe lub nagromadzony nagar, które podnoszą ciśnienie powyżej norm przewidzianych przez konstruktorów. Testowane są też wtryskiwacze i pompa paliwowa pod kątem równomiernego dostarczania paliwa.

Dopiero na końcu brane pod uwagę są problemy mechaniczne takie jak zużyte łożyska czy nadmierne luzy. Nie dlatego, że są rzadkie, ale dlatego, że oznaczają najgorszy możliwy scenariusz - silnik pracujący w takim stanie zbyt długo może wymagać kapitalnego remontu.

Jak zapobiegać stukom w silniku?

Najprostsza metoda to tankowanie paliwa o właściwej lub wyższej liczbie oktanowej. Silniki wymagające paliwa premium będą przez jakiś czas pracować na tańszym paliwie bez widocznych objawów, ale naprężenia narastają na długo przed pojawieniem się pierwszego stuku. Dolewanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej do zbiornika z paliwem gorszej jakości jest przy tym całkowicie bezpieczne.

Regularna wymiana oleju zapewnia prawidłową regulację temperatury i ochronę ruchomych elementów, zmniejszając ryzyko powstawania gorących punktów w komorze spalania. Kontrola świec zapłonowych pozwala wcześnie wykryć problemy z zapłonem. Nawet bez objawów stukania świece należy wymieniać co 80-100 tysięcy kilometrów.

Nagar na zaworach i tłokach to problem, któremu można przeciwdziałać. Okazjonalna dłuższa trasa, podczas której silnik pracuje pod większym obciążeniem i w wyższych temperaturach, pomaga wypalić część osadów. Stosowanie dodatków do paliwa czyszczących układ dolotowy również przynosi efekty. Przy przeglądach serwisowych warto poprosić mechanika o kontrolę stanu komory spalania, szczególnie w autach eksploatowanych głównie w mieście.

