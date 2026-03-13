W skrócie Przed przechowywaniem opony należy oznaczyć ich pozycję, umyć, wysuszyć i ewentualnie zabezpieczyć preparatem do gumy.

Opony powinny być przechowywane w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu, z dala od światła słonecznego, środków chemicznych oraz źródeł ozonu.

Stos opon ułożonych na płasko nie powinien przekraczać 120 cm wysokości, aby zapobiec deformacjom dolnych opon.

Co zrobić z oponami przed przechowywaniem?

Zanim opony trafią na regał lub do piwnicy, warto poświęcić im kilkanaście minut. Pierwsza rzecz to oznaczenie pozycji każdej opony na samochodzie - wystarczy kreda lub marker na wewnętrznej stronie bieżnika, np. LP (lewy przód), PT (prawy tył). Przy kolejnym montażu pozwala to zamienić opony między osiami i wyrównać ich zużycie.

Następnie każdą oponę trzeba umyć letnią wodą z szamponem samochodowym, usunąć kamienie zakleszczone w rowkach bieżnika i sprawdzić stan gumy pod kątem pęknięć, wybrzuszeń czy nierównomiernego zużycia. Jeśli opona jest zamontowana na obręcze, warto umyć też felgę, żeby zapobiec korozji. Po myciu opony trzeba dokładnie wysuszyć - wilgoć pozostawiona w zakamarkach bieżnika przez pół roku robi swoje. Na czyste i suche opony można nałożyć preparat konserwujący do gumy, ale przed użyciem warto przeczytać instrukcję konkretnego środka, bo nie każdy nadaje się do bieżnika.

Gdzie przechowywać opony - warunki w pomieszczeniu

Idealne miejsce to chłodne, suche i przewiewne pomieszczenie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Promieniowanie UV wysusza gumę i powoduje mikropęknięcia, które z czasem pogłębiają się i osłabiają strukturę opony. Guma wystawiona na działanie słońca przez kilka miesięcy traci elastyczność w sposób widoczny gołym okiem.

Równie ważne jest to, czego w pobliżu opon być nie powinno. Rozpuszczalniki, benzyna, oleje i inne substancje ropopochodne zmieniają strukturę ogumienia. Źródła ozonu - silniki elektryczne, transformatory, spawarki - przyspieszają starzenie gumy. Opony muszą leżeć z dala od ostrych przedmiotów, a na ich powierzchni nie wolno kłaść ciężkich rzeczy, które mogą spowodować trwałe odkształcenie.

Przechowywanie na zewnątrz jest dopuszczalne tylko na krótki czas. Opony nie mogą leżeć bezpośrednio na ziemi, a pokrowiec powinien mieć otwory wentylacyjne, żeby pod nim nie gromadziła się wilgoć.

Jak przechowywać opony bez felg i z felgami?

Tu obowiązują dwie różne zasady. Koła kompletne, czyli opony zamontowane na obręczach, najlepiej wieszać na ścianie w pozycji pionowej albo układać na płasko w stos - ale maksymalnie po dwie sztuki, żeby dolne koło nie odkształcało się pod ciężarem pozostałych. Między obręcze warto włożyć dystanse lub miękki materiał, który ochroni je przed zarysowaniem.

Opony bez felg przechowuje się w pozycji pionowej, ustawione obok siebie na stojaku lub regale. Raz na kilka tygodni warto je obrócić o ćwierć obrotu, żeby nie powstawało trwałe wypłaszczenie w miejscu kontaktu z podłożem. Popularna obawa, że opony ułożone jedna na drugiej skleją się lub zwulkanizują, to mit - ale układanie więcej niż czterech sztuk w stos prowadzi do deformacji dolnych opon pod ciężarem górnych.

Dlaczego maksymalna wysokość stosu opon to 120 cm?

Producenci opon (np. Michelin) wskazują, że stos opon ułożonych na płasko nie powinien przekraczać 120 cm wysokości. Powyżej tej granicy nacisk na dolne opony jest na tyle duży, że po kilku miesiącach leżenia ich boki mogą się trwale odkształcić, a struktura wewnętrzna - osłabić. W przypadku opon zimowych, których mieszanka gumowa jest bardziej miękka, ryzyko deformacji jest jeszcze wyższe. Zasada 120 cm dotyczy przechowywania na palecie - jeśli opony stoją pionowo na regale, problem nadmiernego obciążenia nie występuje.

