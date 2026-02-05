Inżynier NASA ma sposób na zamarzniętą szybę. Bredzi i dostaniesz za to mandat

Spis treści: Jak łatwo odmrozić szybę według inżyniera NASA Najlepszy sposób na odmrożenie szyby. Za który dostaniesz mandat Jak najlepiej pozbyć się lodu z szyb samochodu?

Jak łatwo odmrozić szybę według inżyniera NASA

Inżynier o którym mowa to Mark Rober, który jest wyjątkowo popularnym youtuberem (ma niemal 73 mln subskrybentów), a na swoim kanale zajmuje się między innymi przeprowadzaniem nietypowych eksperymentów. Często bierze na tapet ciekawostkowe zagadnienia i stara się samodzielnie je zweryfikować.

Kilka lat temu postanowił zaprząc swoją wiedzę i doświadczenie do odpowiedzenia na pytanie nurtujące kierowców każdej zimy - jak najszybciej odmrozić szyby. "To jedna z najbardziej beznadziejnych rzeczy podczas zimowej jazdy samochodem" - zaczyna swoje nagranie. Wyjaśnia następnie, że część samochodów posiada jeden przycisk, pozwalający na odmrożenie wszystkich szyb i wciska… przełącznik do odparowywania przedniej szyby. Już na tym etapie widać, że pan inżynier NASA, nie ma pojęcia o czym mówi.

Następnie Rober tłumaczy, że wiele samochodów ma "takie oto przełączniki klimatyzacji" i wskazuje na panel klimatyzacji manualnej. To, jego zdaniem, jest już problem. Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro przełącznik, który wcześniej wskazywał jako idealne rozwiązanie, powoduje automatyczne ustawienie maksymalnie silnego nawiewu na przednią szybę, włączenie klimatyzacji i otworzenie obiegu powietrza, to w aucie bez takiego przełącznika trzeba zrobić to samo, tylko ręcznie. Inżynier NASA nie widzi tu jednak związku i postanawia naukowymi metodami dojść do tego, jak najszybciej usunąć parę z szyb.

Tak, parę. Już nie lód, tylko parę. Czy to znaczy, że Rober nie rozumie różnicy między zamarzniętą, a zaparowaną szybą? Najwyraźniej nie rozumie, szczególnie że w tytule nagrania używa słowa "odparować", zaś na miniaturce filmu "odmrozić". W dalszej części nagrania dokonuje takich odkryć jak to, że klimatyzacja, która osusza powietrze, rzeczywiście osusza powietrze. Jak również, że skoro w aucie jest duża wilgoć, która powoduje zaparowanie szyb, to zamykanie obiegu powietrza z zewnątrz, wzmacnia problem. Ogólnie rzecz biorąc naukowymi metodami dochodzi do odkryć, które samodzielnie zrobił każdy, kto tylko ma samochód z klimatyzacją.

Najlepszy sposób na odmrożenie szyby. Za który dostaniesz mandat

Mylenie różnych stanów skupienia wody oraz naukowe odkrywanie oczywistości w wykonaniu Marka Robera nie przeszkodziło innym twórcom internetowym, w powielaniu jego porad. Trudno więc dziwić się, że niektórzy robią to w sposób całkowicie bezmyślny.

Oto na koncie na YouTubie, które najwyraźniej należy do firmy zajmującej się wulkanizacją oraz serwisowaniem samochodów, pojawiło się takie "omówienie" sposobu na odmrażanie szyb autorstwa inżyniera NASA. Autorce filmiku najwyraźniej nie przeszkodziło, że de facto mowa była o odparowywaniu szyb.

Jak więc według niej najszybciej odmrozimy szyby? Trzeba natychmiast włączyć ogrzewanie w samochodzie (co ilustruje włączeniem nawiewu na przednią szybę oraz odmrażania szyby tylnej), następnie uruchomić klimatyzację i otworzyć obieg powietrza. Na koniec należy uchylić wszystkie szyby i: "Voilà! Pięknie odmrożona szyba przednia" - radośnie ogłasza autorka nagrania.

Jaki związek ma osuszanie kabiny samochodu, kiedy problemem jest zamarznięta od zewnątrz szyba, nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że czekanie na postoju aż silnik nagrzeje się na tyle, aby nawiew rozmroził szybę, to najgorszy pomysł z możliwych. Długo trwa, niepotrzebnie zużywamy paliwo, silnik pracuje wtedy w niekorzystnych dla niego warunkach, zasnuwamy okolicę spalinami i narażamy się na mandat. 100 zł za silnik włączony na postoju ponad minutę w terenie zabudowanym oraz 300 zł za nadmierną emisję hałasu i spalin.

Jak najlepiej pozbyć się lodu z szyb samochodu?

Prawda jest taka, że odmrażanie szyb w samochodzie nie wymaga bycia inżynierem NASA. Metody na radzenie sobie z tym problemem są od lat niezmiennie takie same.

Najlepiej kupić osłonę na przednią i tylną szybę. Założenie ich trwa minutę, a szyby rano będą suche i pozbawione lodu. Jeśli tego nie zrobiliśmy, trzeba zawsze pod ręką mieć dobrą skrobaczkę do szyb, choć należy pamiętać, że może ona doprowadzić do powstania rysek na szkle. Nie grozi nam to, kiedy używamy odmrażacza, ale na jego działanie trzeba czasami moment poczekać.

Kierowcy z podgrzewaną przednią szybą mogą szybko pozbyć się lodu korzystając z tego rozwiązania, ale tak czy inaczej trzeba zadbać również o szyby boczne.

